Hart à une victoire du record de Thibault

Le jeune gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart a remporté lundi soir son septième match consécutif en effectuant pas moins de 41 arrêts face aux Canucks de Vancouver.

Il est ainsi devenu le quatrième gardien de moins de 21 ans dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey à gagner au moins sept rencontres de suite.

Il a égalé son idole de jeunesse, Carey Price (2008), ainsi que Tom Barrasso (1984-1985).

Un seul gardien a fait mieux dans l'histoire et il s'agit de Jocelyn Thibault. Le Québécois avait gagné huit matchs consécutifs avec les Nordiques de Québec en 1995.

«Je ne regarde pas les statistiques, je veux seulement gagner des matchs de hockey. C’est notre objectif ici et on souhaite que cette séquence continue. Nous prenons les rencontres une à la fois et il s’agit uniquement de récolter des victoires», a dit Hart au site NHL.com.

Bonds favorables

Collectivement, la troupe de l’entraîneur-chef Scott Gordon joue avec plus d’aplomb et de confiance. Tous semblent avoir oublié les insuccès des premiers mois de la campagne.

«Présentement, nous formons une équipe qui joue avec beaucoup d’assurance. Les bonds nous semblent favorables, on se lève lors des moments importants et on accomplit le boulot. À ce moment de l’année, ce qu’on veut, c’est d’amasser les deux points et on réussit cette mission ces temps-ci», a mentionné le joueur d’avant Sean Couturier au site de la ligue.

«Pour nous, aborder une séquence à la fois est la chose à faire. Chacun d’entre nous se bâtit une confiance à tous les soirs et s’améliore de match en match. Il est préférable de ne pas regarder trop en avant», a ajouté le défenseur Radko Gudas.