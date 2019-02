Fowler à Montréal: de faux espoirs selon Renaud Lavoie

La présence du directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, à des matchs des Ducks d’Anaheim a donné naissance à de multiples spéculations au sujet de Cam Fowler.

Or, le défenseur n’est pas disponible à l’heure actuelle selon Renaud Lavoie.

«Dès qu’on a vu Marc Bergevin épier les Ducks, on a rapidement sauté aux conclusions, comme s’il était disponible et qu’il allait venir aider le Canadien», a constaté l'informateur de TVA Sports.

«D’abord et avant tout, il n’est pas sur le marché des transactions à l’heure où on se parle, a-t-il indiqué. Deuxièmement, si on veut l’échanger, il faut faire une demande. Il te donnerait alors une liste de quatre équipes où il accepterait d’être échangé.»

Fowler, 27 ans, peut effectivement se prévaloir d’une clause de non-échange, et les options de son directeur général Bob Murray sont ainsi limitées.

«Fowler, personne ne lui a demandé sa liste de quatre équipes. Ce serait très surprenant qu’il soit échangé d’ici la date limite des transactions», a expliqué Lavoie.

Le contrat de huit ans de l’Ontarien – d’une valeur annuelle de 6,5 millions $ – prend fin au terme de la saison 2025-2026.

