Auston Matthews sera-t-il échangé avant la fin de son contrat?

Les Maple Leafs de Toronto ont réglé un important dossier, mardi, en s’entendant avec le joueur vedette Auston Matthews sur les modalités d’une prolongation de contrat de cinq ans d’une valeur annuelle de 11,634 millions $.

Même si cela semble être une excellente nouvelle dans l’immédiat pour les partisans des Leafs, cela a soulevé d’innombrables questions à notre animateur Jean-Charles Lajoie.

Cette entente, d’une durée de cinq saisons, fera en sorte que Matthews deviendra joueur autonome sans compensation à l’issue de la campagne 2023-2024. L’attaquant américain sera alors âgé de 26 ans et aura la liberté de joindre les rangs de n’importe quelle formation du circuit Bettman.

«Avec cette signature de seulement cinq saisons, les Leafs ont fait leur choix. Et aux yeux de l’organisation torontoise, le joueur d’avenir de la concession se nomme Mitchell Marner, et non Auston Matthews», a estimé Lajoie sur les ondes de TVA Sports.

Marner, choix de premier tour de l’équipe ontarienne en 2015, n’est qu’à sept points de connaitre la saison la plus prolifique de sa carrière et trône au sommet des marqueurs des Maple Leafs avec 63 points, devant un certain John Tavares. Seul problème, l’Ontarien de 21 ans deviendra joueur autonome avec compensation à la fin des prochaines séries éliminatoires et risque d’également demander un lucratif contrat semblable.

Lajoie a par ailleurs mentionné que l’ajout du défenseur Jake Muzzin à la troupe de Mike Babcock la semaine dernière, combiné à la prolongation de contrat de Matthews, soulève deux possibilités.

«Et avec la signature à venir de Marner, les Leafs se positionnent soit pour remporter le plus de Coupe Stanley dans les cinq prochaines années ou pour effectuer une mégatransaction impliquant Matthews au cours de son contrat.»

Selon Lajoie, Matthews pourrait devenir le nouveau visage de la future équipe de Houston au Texas, ville qui pourrait accueillir la concession des Coyotes de l’Arizona d'ici quelques années.

«Quand je vois cette entente, je ne crois pas que Matthews passera l’ensemble de sa carrière à Toronto!», a-t-il conclu.