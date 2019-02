Une fin de semaine folle pour Bjugstad et McCann

Lorsqu’ils ont quitté leurs lits vendredi matin, Nick Bjugstad et Jared McCann s’attendaient à vivre une journée comme les autres. Quand ils sont retournés sous la couette quelques heures plus tard, ils avaient été échangés et remporté un match dans leur nouvel uniforme.

Les deux attaquants ont en effet appris vendredi midi qu’ils étaient échangés aux Penguins de Pittsburgh par les Panthers de la Floride. Profitant d’un jet privé et d’une escorte policière pour arriver à l’aréna des Penguins à temps, ils ont participé à une victoire de 5 à 3 contre les Sénateurs d’Ottawa. Ensuite, ils remontaient dans l’avion à destination de Toronto en vue d’un match le lendemain.

Ainsi, les deux nouveaux venus ont disputé deux rencontres avec les Penguins avant même de participer à un entraînement.

«C’était une expérience assez folle d’apprendre que vous êtes échangé et de prendre tout de suite un vol le même jour, a dit Bjugstad au site officiel de l’équipe. Je n’ai même pas eu le temps de serrer la main de tout le monde avant le match. J’ai enfilé rapidement le maillot et j’ai sauté sur la patinoire.»

Faire connaissance

Après ces débuts invraisemblables, au cours desquels les Penguins ont également plié l’échine face aux Maple Leafs samedi, Bjugstad et McCann ont eu l’occasion de faire connaissance avec leurs nouveaux compagnons d’armes dimanche, à l’occasion d’une soirée pour le Super Bowl.

«J’ai pu apprendre à connaître assez bien quelques-uns de mes coéquipiers. Nous avons eu un bon moment. Alors je suis heureux d’être ici», a expliqué McCann, qui semble bien apprécier les autres joueurs des Penguins.

Les deux principaux intéressés ont donc goûté aux aspects les moins agréables de la réalité des joueurs de hockey, mais ils ne s’en plaignent pas. De plus, ils pourront mettre certaines choses en ordre bientôt, puisque les Penguins seront de passage en Floride, jeudi.

S’ils ont hâte de pouvoir récupérer quelques effets personnels, ils pourraient malgré tout devoir passer par un centre commercial bientôt.

«Je vais peut-être y aller avant pour acheter des pantalons, a concédé McCann. J’ai amené beaucoup de shorts pour certaines raisons», a dit McCann, à qui manquera vraisemblablement le soleil de la Floride.