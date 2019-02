Un Super Bowl difficile à regarder pour Laurent Duvernay-Tardif

Le garde québécois des Chiefs de Kansas City, Laurent Duvernay-Tardif, est passé tout près de voir son équipe participer au Super Bowl et pour cette raison, il admet sans mal qu’il a parfois été difficile de regarder le match, dimanche soir.

Son équipe a été éliminée en finale de l’Association américaine par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, éventuels champions du célèbre rendez-vous.

«Tout au long de la soirée, je me voyais, je voyais les Chiefs et je me disais "qu'est-ce qu'on aurait fait contre les Rams à ce moment-là, etc, etc."», a-t-il expliqué, lundi, en entrevue à «JiC».

«Cela dit, les Patriots ont très bien joué, défensivement, ils ont réussi à contenir l'offensive des Rams qui a été explosive tout au long de la saison, a-t-il ajouté. Mais il reste que c'était difficile de regarder et décortiquer ça en sachant qu'on aurait pu être là. On était à un cheveu d'y être.»

