Un souvenir de «la Merveille» au Tournoi pee wee de Québec?

Le grand Wayne Gretzky avait fait tout un tabac lors de sa participation au Tournoi de hockey pee wee de Québec en 1974.

«La Merveille» avait cumulé pas moins de 25 points en seulement quatre parties dans une performance qui est restée dans les mémoires.

L’organisation du tournoi a, ces jours-ci, l’occasion de mettre la main sur un objet de collection relié à cette part légendaire de l’histoire de la compétition : les gants blancs que Gretzky portait lorsqu’il se baladait entre ses adversaires à l’hiver 1974. Ils sont en vente dans un encan sur le site Classic Auctions.

«Il y a plusieurs question qu'il faut qu'on se pose par rapport à ces gants-là, mais c'est sûr que ça reste intéressant», a affirmé le directeur-général du tournoi, Patrick Dom.

«Ça reste les gants de Wayne Gretzky, on parle toujours de ses fameux gants blancs, a-t-il poursuivi. De l'intérêt, c'est sûr qu'il y en a. On s'est inscrits, à tout le moins on est capables de faire une mise, maintenant il reste à savoir jusqu'où on veut aller.»

Les dirigeants aimeraient bien mettre la main sur ces gants, pour le bon prix, et ensuite les exposer quelque part au Centre Vidéotron.

Voyez le reportage complet de Stéphane Turcot dans la vidéo ci-dessus.