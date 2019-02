Patrice Bergeron encensé par ses prédécesseurs

Déjà considéré comme un des meilleurs joueurs dans l’histoire des Bruins, Patrice Bergeron s’apprête à entrer encore plus dans la légende de la formation de Boston.

Le Québécois disputera son 1000e match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), tous avec les Bruins, mardi contre les Islanders de New York. Il rejoindra ainsi un groupe sélect de seulement quatre autres joueurs à avoir enfilé l’uniforme jaune et noir à 1000 reprises : Raymond Bourque, Johnny Bucyk, Don Sweeney et Wayne Cashman.

«Ce sera une soirée spéciale pour lui, mais aussi pour l’équipe et les joueurs, a dit Sweeney, maintenant directeur général des Bruins, au site de la LNH à propos de Bergeron. C’est une façon de constater l’impact qu’il a eu sur cette organisation depuis son arrivée. C’est une grande réussite et un jour, son numéro sera retiré et il sera au Temple de la renommée.»

«Il représente tout ce qu’un membre des Bruins devrait être et ce que tous les joueurs devraient essayer de devenir, a ajouté Sweeney. Le hockey a changé et a évolué au fil du temps. Je pense que [Bergeron] est le type de joueur qui aurait pu exceller à plusieurs époques, ce qui est le plus grand compliment qu’on peut faire.»

Comme Bourque

Le DG n’a d’ailleurs pas hésité à comparer Bergeron à Bourque, un autre Québécois qui a marqué l’imaginaire de l’organisation et ses partisans.

«Il me fait penser à "Ray". Pas seulement parce qu’il a dû surmonter la barrière de la langue à ses débuts, mais aussi parce qu’il est devenu un meneur pour ses coéquipiers, a-t-il expliqué. Il a tout donné et les grands joueurs qui veulent laisser leur marque réussissent à élever le jeu des autres en plus de connaître de grandes performances.»

Sweeney n’est pas le seul ancien des Bruins à être impressionné par le travail accompli de celui qui a remporté quatre trophées Selke, remis au meilleur attaquant défensif.

«[Bergeron] est un bon joueur des deux côtés de la patinoire et il a beaucoup de classe, a dit Bucyk, le meilleur buteur de l’histoire des Bruins. Je n’ai que de bonnes choses à dire sur lui. Il joue blessé, il fait tout ce qu’il doit faire et il est bon dans tout ce qu’il entreprend.»

En 36 matchs cette saison, Bergeron a amassé 44 points, dont 16 buts.