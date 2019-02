Le retour historique de Guy Lafleur

Publié aujourd'hui à 07h23

Mis à jouraujourd'hui à 07h27

Il y a 30 ans aujourd’hui (4 février 1989), Guy Lafleur faisait à nouveau vibrer le Forum de Montréal, mais cette fois, dans un autre uniforme que celui des Canadiens.

Plus de quatre ans après avoir annoncé sa retraite, Lafleur disputait un premier match à Montréal et il le faisait dans l’uniforme des Rangers de New York.

Et le célèbre no. 10 n’avait pas raté son retour. Alors âgé de 37 ans, Lafleur avait marqué deux buts en plus de récolter une passe lors de cette rencontre disputée un samedi soir.

Le plus beau filet de Lafleur avait été son deuxième de la partie alors qu’il avait fait mal paraître le défenseur Petr Svoboda. Celui que l’on surnomme le «Démon blond» avait ensuite déjoué le gardien Patrick Roy en échappée.

À chaque fois que Lafleur avait marqué, les partisans présents au Forum avaient réagi et applaudi comme si Lafleur était toujours un membre des Canadiens.

Jamais la foule du Forum n’avait autant fait de bruit pour un but marqué par un joueur de l’équipe adverse.

La soirée avait été parfaite parce que Lafleur s’était démarqué et parce que les Canadiens l’avaient emporté par la marque de 7-5.

30 ans plus tard, ce match du 4 février 1989 demeure encore l’un des faits saillants de la brillante carrière de Lafleur.

Il avait joué une seule saison avec les Rangers avant de disputer les deux dernières de sa carrière avec les Nordiques de Québec.

Voici le résumé de sa soirée.