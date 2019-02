La retraite pour Jasey-Jay Anderson... à cause de cinq centièmes de seconde

PARK CITY, Utah – Jasey-Jay Anderson était sorti de la retraite en 2011, mais cette fois-ci, c’est la bonne. La légende vivante du snowboard a confirmé lundi au «Journal de Québec», quelques minutes après avoir terminé au neuvième rang du slalom géant des championnats mondiaux à Park City, que ce résultat dictait sa sortie définitive.

Cette décision dépend de cinq maigres centièmes de seconde. C’est l’écart qui l’a séparé du Suisse Dario Caviezel dans son duel en huitième de finale et qui l’a empêché de passer à la ronde suivante.

Or, cette différence minime représentait gros: en vertu des critères de Canada Snowboard, le Québécois disait devoir terminer dans le top 8, afin de conserver ses brevets de financement fédéral et provincial totalisant quelque 30 000 $.

Ce revenu en moins sonne la fin des classes pour lui. Il restera l’épreuve du slalom de mardi, qu’il avoue ne pas être sa spécialité, puis deux Coupes du monde en Asie du 16 au 24 février.

Après, l’athlète le plus décoré de son sport en aura terminé pour de bon.

«Je viens d’échapper quelque chose. Il aurait fallu que je passe une autre ronde. Il me reste encore demain pour atteindre ce but, mais je ne suis pas aussi bon en slalom qu’en géant. Donc, les chances sont pas mal minimes. Et ça, ça signale la fin de ma carrière. Carrément», a avoué l’athlète de Lac-Supérieur, qui avait terminé troisième parmi les 56 concurrents aux qualifications du matin.

Sans flafla

Venant d’un gars qui a participé à six Jeux olympiques et 10 championnats du monde, cette annonce aurait dû se faire dans un décorum de circonstance.

Au contraire, ces phrases sont sorties de sa bouche tout bonnement, dans le vent et la neige à 2300 mètres d’altitude sur une montagne de l’Utah.

«C’est la réalité, et il y a surtout que je ne veux pas en faire un gros cas. Je ne ferai pas de conférence de presse à moins que ça me soit demandé pour une raison ou une autre, mais on va laisser ça mort», a exprimé l’homme âgé de 43 ans et 10 mois, doyen des 16 finalistes des rondes éliminatoires.

«Dans le fond, j’attendais quelque chose comme ça pour me dire: OK, c’est assez. Au moins, je pars en sachant que j’ai encore de la vitesse sous les pattes. Ce n’est pas comme si je partais quand je suis lent et que je ne suis plus capable. C’est pour ça que je pars la tête haute quand même.»

«Pas un vagabond»

Sa fierté de partir de cette façon, Anderson l’a réaffirmée en reprenant une partie de l’histoire qu’il nous avait racontée la veille.

S’il avait effectué un retour à la compétition internationale en 2011, c’était pour retrouver la forme, mais surtout pour l’aider dans le développement de son entreprise de fabrication de planches à neige en mettant à l’essai ses propres produits.

«J’ai gagné une Coupe du monde sur un produit que j’ai fait de A à Z dans mon garage. Il n’y a personne d’autre qui a fait ça», a-t-il rappelé en faisant allusion à sa victoire en Bulgarie en janvier 2018.

«Ç’a été dur à avaler dans les premières années. Quand tu n’obtiens aucun résultat, les gens te regardent comme un fini. C’est dur à prendre pour l’ego. Quand tu reviens, tu ne fais plus partie de l’élite et tu as l’impression de te faire traîner comme un vagabond. L’an passé et cette année, j’ai prouvé que je n’étais pas un vagabond. J’étais là pour un travail, j’ai accompli mon travail et vous avez vu la preuve.»

C’est dit!

***************************************************************************************

Des conditions difficiles

Pour donner la plus belle signature à sa carrière internationale de plus de 22 ans, Jasey-Jay Anderson a offert l’une de ses meilleures performances dans l’une des journées aux conditions les plus difficiles qu’il ait connues.

L’accumulation de poudreuse lourde sur le parcours et les bourrasques ont fait plusieurs victimes de renom durant le concours de lundi au slalom géant, dont les médaillés d’or et de bronze aux derniers Jeux olympiques, le Suisse Nevin Galmarini et le Coréen Sangho Lee, sortis respectivement aux 32e et 31e rangs.

À ce contexte climatique sélectif s’ajoute la formule de compétition, à laquelle n’adhère pas Anderson.

Depuis que la Fédération internationale de ski (FIS) a réduit, lors des mondiaux de 2015, d’un cumulatif de deux duels entre deux concurrents à une seule descente décisive à chaque ronde éliminatoire, le Québécois n’a pas eu la chance de se reprendre après avoir échappé par cinq centièmes de seconde son match en huitième de finale.

«Il y avait une fierté de ressortir de 10 descentes dans une journée. Il y avait un défi plus athlétique», déplore-t-il de cette réforme décrétée afin d’écourter la durée du spectacle pour les besoins de la télévision.

Beaulieu: tout dépend aussi

Les deux autres Québécois de l’équipe canadienne, Sébastien Beaulieu et Arnaud Gaudet, ont terminé l’épreuve de lundi respectivement 27e et 28e.

Comme Jasey-Jay Anderson, Beaulieu mise sur ces mondiaux et sur le reste de la saison pour obtenir les résultats qui lui assureront un brevet financier afin de poursuivre sa carrière.

«Si je l’ai [le brevet], c’est sûr que je vais continuer à temps plein comme cette année. Si je ne l’ai pas, il va falloir que je réfléchisse et qu’on voie quelles options sont envisageables», affirme le planchiste de 28 ans, auteur d’une 7e place en janvier 2018 comme meilleur résultat en Coupe du monde.

Victoire du Russe Loginov

Autre indice de la relève qui monte, la médaille d’or a été remportée par le Russe Dmitry Loginov, deux jours après qu’il eut fêté ses 19 ans.

Le Slovène Tim Mastnak et l’Allemand Stefan Baumeister ont fini deuxième et troisième.