Dossier Auston Matthews: un dénouement cette semaine?

Les négociations contractuelles de l’attaquant-vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews devraient s’intensifier cette semaine et la conclusion d’une entente n’est pas à exclure dans les jours à venir.

Le patineur de 21 ans a d’ailleurs mentionné que son agent (Judd Moldaver) était prêt à trouver une solution sous peu. Matthews pourrait devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet et complète un pacte de trois ans et de 11,325 millions $. Il se dit optimiste quant à la suite des pourparlers, lui qui avait totalisé 23 buts et autant de mentions d’aide pour 46 points en 37 rencontres cette saison, avant le duel de lundi face aux Ducks d’Anaheim.

«Je pense qu’il faut simplement laisser Kyle [Dubas] et la direction régler cela avec mon agent, a commenté Matthews au site NHL.com. Il y a un plafond salarial à respecter et ce n’est pas un secret, donc il s’agit de trouver quelque chose qui fonctionnera pour les deux parties. [...] Je leur laisse cette tâche et je veux continuer à jouer au hockey. Une fois que ce sera finalisé, bien, tant mieux et il en sera ainsi.»

D’après le réseau Sportsnet, le numéro 34 devrait signer un contrat de cinq ou six ans, même s’il peut accepter une entente de huit ans.

Toronto doit aussi négocier avec Mitchell Marner, également admissible au statut de joueur autonome avec compensation l’été prochain. La troupe de l’entraîneur-chef Mike Babcock occupe le deuxième rang de la section Atlantique et présentait une fiche de 31-17-3 bonne pour 65 points avant d’affronter les Ducks.