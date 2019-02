CH: la pression monte

Publié aujourd'hui à 14h06

Mis à jouraujourd'hui à 14h13

Même s’il ne faut pas s’attendre à une transaction majeure du côté des Canadiens d’ici la date limite des transactions, ça ne veut pas dire que Marc Bergevin demeurera les bras croisés pour autant.

Il y a quelques points à régler d’ici le 25 février et l’objectif du directeur général sera de trouver de la profondeur à petit prix.

Qu’on le veuille ou non, le quatrième trio n’a toujours pas trouvé son identité. Ce n’est pas que les joueurs qui s’y retrouvent n’ont pas leur place dans la LNH, bien au contraire, mais on pourrait s’attendre à plus de chimie.

Présentement ce sont Kenny Agostino et Michael Chaput qui écopent, alors que Matthew Peca et Charles Hudon ont souvent été laissés de côté à leur tour. Dans le cas de Nicolas Deslauriers, il amène une dimension qu’aucun autre attaquant n'est en mesure d’apporter aux Canadiens et c’est pourquoi il a toute son utilité.

Une chose est certaine, Marc Bergevin tentera de trouver un joueur qui pourra changer la dynamique de ce trio et s’assurer de passer plus de temps en zone offensive.

Un nom revient souvent et c’est celui de Brian Boyle avec les Devils. Il a déjà marqué 13 buts cette saison et n’a pas de clause de non-échange dans son contrat, contrairement à ce que certains rapportent.

Le hic, c’est qu’il risque d’être fort populaire chez les autres équipes de la LNH qui souhaitent ajouter de la profondeur à l’attaque. Ça veut donc dire que les Devils pourront se faire gourmands, mais il serait quand même surprenant qu’une équipe accepte de donner un choix de première ronde pour un attaquant de 34 ans, reste que c’est quand même l’objectif des Devils.

Il y a évidemment une panoplie d’attaquants de troisième et quatrième trios (joueurs autonomes sans compensation le premier juillet) qui seront disponibles dans les prochaines semaines, mais il faudra évidemment trouver celui qui aura un impact.

Ce ne sera pas une tâche facile, mais une chose est certaine, l’audition de certains joueurs commence à tirer à sa fin.