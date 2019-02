Le bronze pour Cédrik Blais en Allemagne

Le Québécois Cédrik Blais a remporté la médaille de bronze de l'épreuve du 500 mètres de la Coupe du monde de Dresde, en Allemagne, dimanche.

Blais (40,344) a été devancé par les Sud-Coréens Lim Hyo Jun (40,243) et Hwang Dae Heon (40,272).

Le Chinois Ren Ziwei (40,414) a terminé quatrième.

Il s'agit de la première individuelle en Coupe du monde pour Blais.

