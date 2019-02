Alex Beaulieu-Marchand médaillé de bronze aux Mondiaux

(Sportcom) – Une semaine seulement après avoir récolté deux médailles d’argent aux X Games d’Aspen, le skieur Alex Beaulieu-Marchand a récidivé et a cette fois mis la main sur la première médaille de sa carrière aux Championnats du monde. Il a remporté le bronze à l’épreuve de Big Air présentée à Park City, en Utah.

«J’ai fait trois podiums en trois compétitions en 2019, et j’ai terminé quatrième au Dew Tour [en décembre]. J’ai vraiment une saison exceptionnelle et ça montre que je suis constant, donc je ne peux pas être plus content», a commenté l’athlète de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Beaulieu-Marchand a réussi un left triple 1260 safety (91,25 points) en première manche et un switch left side triple 1440 Japan (92,00 points) à son deuxième essai pour ainsi totaliser 183,25 points et se tailler une place sur le podium.

Provisoirement deuxième avant le début de la troisième manche, Beaulieu-Marchand n’a pas été en mesure d’atterrir sa dernière descente, tandis que le Suédois Henrik Harlaut a obtenu une note de 91,75 qui, additionnée à ses 92,25 points de la première manche, lui a permis de devancer le Québécois.

Avec son pointage de 186,00, le Suisse Fabian Boesch est pour sa part devenu champion du monde au Big Air.

«Puisque j’avais atterri mes deux premiers sauts, mon dernier était un bonus où j’ai tenté le tout pour le tout. Je suis allé pour une manœuvre que j’ai réussie aux X Games la semaine passée et que c’était la deuxième fois de ma vie que je faisais. J’avais trop de vitesse et je n’ai pas été capable de l’atterrir sur mes pieds. J’ai presque explosé en bas complètement de la piste, je suis allé trop loin.»

À sa première participation aux mondiaux, Philippe Langevin, de Mont-Tremblant, s’est quant à lui classé 18e avec une récolte de 88,00 points pour sa deuxième descente en qualifications. Seuls les 10 premiers accédaient à la finale.

Les deux Québécois seront de retour sur les pistes américaines dès mardi, puisqu’ils prendront part aux qualifications de l’épreuve de slopestyle.