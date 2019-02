Temple de la renommée : Ed Reed, Tony Gonzalez et Champ Bailey parmi les élus

Le maraudeur Ed Reed, l’ailier rapproché Tony Gonzalez et le demi de coin Champ Bailey ont été élus au Temple de la renommée du football dès leur première année d’admissibilité, a annoncé la NFL dans le cadre de son gala annuel samedi.

Le demi de coin Ty Law ainsi que le centre Kevin Mawae ont également obtenu leur place au Panthéon.

Gonzalez a joué 12 ans avec les Chiefs de Kansas City et cinq saisons avec les Falcons d’Atlanta. Il détient le record pour le plus grand nombre de verges amassées par un joueur à sa position (15 127) en plus d’être le deuxième joueur ayant réussi le plus d’attrapés (1325) dans l’histoire de la NFL, derrière seulement Jerry Rice.

Reed est une des légendes de la défense des Ravens. En 12 saisons dans la NFL, dont 11 à Baltimore, il a réussi 64 interceptions. Il a ramené sept de ces larcins dans la zone des buts.

Bailey a disputé 15 campagnes avec les Redskins de Washington et les Broncos de Denver. Il a été invité 12 fois au Pro Bowl, un sommet chez les joueurs à sa position.

Mawae a été un des joueurs de ligne offensive les plus dominants de la Ligue pendant sa carrière, de 1994 à 2009. Il a aussi été président de l’Association des joueurs pendant deux mandats.

Enfin, Law a été un des éléments les plus importants de la défense des Patriots de la Nouvelle-Angleterre pendant 10 campagnes. Il a notamment gagné trois championnats avec les Patriots.

Le propriétaire des Broncos de Denver Pat Bowlen et l’ancien dirigeant des Cowboys de Dallas Gil Brandt ont pour leur part obtenu leur place dans la catégorie des bâtisseurs.

L’ancien demi de coin des Texans de Dallas, qui sont ensuite devenus les Chiefs de Kansas City, Johnny Robinson a pour sa part été élu chez les seniors. De 1960 à 1971, il a notamment amassé 57 interceptions.