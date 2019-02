Patrick Mahomes vole la vedette au gala de la NFL

À défaut de prendre part au Super Bowl, Patrick Mahomes a reçu les titres de joueur par excellence et de meilleur joueur offensif de la dernière saison, samedi soir dans le cadre du gala des remises de prix annuels de la NFL.

Âgé de 23 ans, Mahomes est devenu le plus jeune joueur par excellence depuis Dan Marino en 1984.

Le quart-arrière de deuxième année a mené les Chiefs de Kansas City (12-4) au premier rang de l’Américaine en saison régulière. Son parcours éliminatoire a pris fin en finale d’association, contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Mahomes a complété la campagne avec 50 passes de touché et 5097 verges de gain aérien.

Le titre de meilleur joueur défensif est revenu à Aaron Donald, sur qui les Rams de Los Angeles comptent pour terroriser Tom Brady dimanche pendant le Super Bowl. C’est la deuxième année de suite que Donald, auteur de 20,5 sacs du quart en 2018, est récompensé.

Le porteur de ballon des Giants de New York Saquon Barkley a quant à lui été nommé recrue de l’année en attaque. Le deuxième choix au total du dernier repêchage a devancé le seul joueur qui avait été sélectionné avant lui, le quart-arrière des Browns de Cleveland Baker Mayfield.

En 16 matchs, Barkley a amassé 1307 verges au sol, le deuxième plus haut total de la NFL derrière Ezekiel Elliott (1434 verges), des Cowboys de Dallas. Il a inscrit 11 touchés par la course et quatre par la voie des airs.

En défense chez les recrues, l’honneur est revenu au secondeur des Colts d’Indianapolis Darius Leonard. Le choix de deuxième ronde en 2018 a terminé la saison au sommet du classement pour les plaqués défensifs avec 163.

Le titre d’entraîneur-chef de l’année est revenu à Matt Nagy, des Bears de Chicago.