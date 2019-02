Les Flyers ne savent plus perdre

En marquant en prolongation, Nolan Patrick a permis aux Flyers de décrocher une septième victoire de suite dans un gain de 5 à 4 contre les Oilers d’Edmonton, samedi à Philadelphie.

Le jeune attaquant a profité du beau travail de James van Riemsdyk derrière le filet pour inscrire son 10e but de la saison et ainsi donné la victoire aux siens.

Patrick n’a pas été la seule vedette offensive des Flyers. Claude Giroux a amassé trois points, dont un but, Sean Couturier a obtenu un filet et une mention d’aide tandis que Jakub Voracek a préparé trois des buts de ses coéquipiers.

Les Flyers ont marqué leurs quatre buts en temps réglementaire en avantage numérique. Wayne Simmonds est celui qui a forcé la tenue de la prolongation avec une réussite à mi-chemin au dernier tiers.

Devant le filet des vainqueurs, Carter Hart a réalisé 40 arrêts. Le gardien de première année a connu la victoire à ses six dernières sorties.

Son vis-à-vis, Cam Talbot, a quant à lui cédé cinq fois sur 39 lancers.

En attaque du côté des Oilers, Connor McDavid et Zack Kassian ont chacun marqué un but en plus de récolter une passe décisive.

La réussite de McDavid a été particulièrement spectaculaire. En fin de première période, il a déjoué Hart même s’il était surveillé de très près par trois joueurs des Flyers. Le capitaine des Oilers a ainsi atteint le plateau des 30 filets dans une troisième saison de suite.