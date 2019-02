L'argent pour Boutin, Hamelin et Cournoyer en Allemagne

La Québécoise Kim Boutin a remporté la médaille d'argent de l'épreuve du 1500 mètres de la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste de Dresden, en Allemagne.

Boutin (2:23,140) a tout juste été devancée par la Sud-Coréenne Kim Ji Yoo (2:23,076).

La Néerlandaise Suzanne Schulting (2:23,200) a terminé en troisième place.

Kim Ji Yoo takes gold in the Ladies' 1500m in Dresden. A delighted Kim Boutin takes silver for Canada, and the familiar face of Suzanne Schulting gets on the podium with a bronze. pic.twitter.com/spOSL9Xe8W

Lors de l'épreuve du 1000 mètres, la Québécoise Alyson Charles a terminé au quatrième rang alors que Claudia Gagnon s'est adjugé le huitième échelon.

L'argent pour Hamelin

De son côté, le Québécois Charles Hamelin a également remporté la médaille d'argent lors du 1500 mètres chez les hommes.

Hamelin (2:15,155) a lui aussi été devancé par un Sud-Coréen, Kim Gun Woo (2:15,123). Son compatriote Lim Hyo Jun (2:15,180) a terminé troisième.

An exciting finish in the Men's 1500m final saw another Korean victory.



Kim Gun Woo brought home the gold in front of the returning Charles Hamelin in second and team mate Lim Hyo Jun in third. pic.twitter.com/ayGwx4VdEt