Jacques Villeneuve : le volant avant le... micro

À 47 ans, le mot retraite n’est toujours pas dans le vocabulaire de Jacques Villeneuve.

Le champion du monde de F1 en 1997, déjà engagé cette année dans la Série NASCAR Whelen Euro, a aussi confirmé sa participation au Championnat italien de Grand Tourisme (GT), dont il disputera trois des quatre épreuves d’endurance inscrites au calendrier.

Villeneuve a été recruté par l’écurie Baldini, l’une des puissances du plateau, qui a notamment remporté les grands honneurs en 2014. Il pilotera une Ferrari 488 GT3.

«Jacques portera le numéro 27 qui a une grande signification pour tous les amateurs de courses en Italie, peut-on lire dans le communiqué de l’équipe. Son père l’a utilisé en F1.»

À temps plein en NASCAR Euro

Le principal intéressé n’a pas caché son enthousiasme lorsque nous l’avons joint en Suisse cette semaine.

«Mon horaire s’annonce très chargé, a-t-il indiqué en entrevue au "Journal de Montréal". Mais je suis très heureux. J’ai toutefois dû faire des choix, parce qu’il y a des conflits de dates.»

«Ma priorité, poursuit-il, c’est la série européenne de NASCAR pour laquelle je suis inscrit à temps plein avec l’écurie Go Fas Racing.»

Le championnat italien comporte quatre fins de semaine de compétition, et Villeneuve fera l’impasse sur la dernière étape prévue au circuit de Mugello les 5 et 6 octobre.

Cette course est présentée en même temps que la dernière étape du Championnat NASCAR à Zolder, dit-il. Un rendez-vous qu’il ne veut pas rater pour tout l’or du monde.

«Non seulement je n’y ai jamais couru, mais c’est à cet endroit que Gilles a perdu la vie. Ce sera un beau clin d’œil à lui faire.»

À Canal

Villeneuve a toujours dit que la course était une priorité pour lui, avant même son rôle d’analyste de F1 à la télé française Canal +.

«Piloter une voiture, répète-t-il aujourd’hui, c’est ce que je sais faire de mieux. Et, peu importe la discipline, je veux me battre pour des victoires et des championnats, même si j’adore commenter la F1 à la télé.»

Or, selon le calendrier de la F1 en 2019, son engagement en série NASCAR Whelen Euro lui fera manquer cinq Grands Prix : Chine, Espagne, Autriche, Grande-Bretagne et Singapour.

Le coup d’envoi du Championnat NASCAR en Europe, qui comptera 14 étapes, sera donné les 13 et 14 avril au circuit de Valence, en Espagne.

Chaque week-end de compétition comporte deux courses, l’une le samedi et l’autre, le lendemain. Seulement deux épreuves seront présentées sur un tracé ovale, aux Pays-Bas.

Toutes les autres escales ont donc lieu sur des circuits routiers, dont les plus connus sont Brands Hatch, Hockenheim et Zolder.

Ses trois participations au Championnat GT italien, dont aucune n’est en conflit avec la F1, sont prévues à Monza (5 au 7 avril), Misano (17 au 19 mai) et Vallelunga (13 au 15 septembre).

Quant à une présence en Rallycross au Grand Prix de Trois-Rivières, comme l’an dernier, aussi bien dire qu’il ne répétera pas l’expérience cette année.