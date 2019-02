Kovalev reprend sa ceinture à Alvarez!

Le Russe Sergey Kovalev a réalisé un tour de force, samedi soir, en reprenant sa ceinture WBO des mi-lourds grâce à une victoire par décision unanime des juges contre le Montréalais Eleider Alvarez dans un combat-revanche tenu à Frisco, au Texas.

Alvarez (24-1-0, 12 K.-O.) avait précédemment mis la main sur la ceinture en l’emportant par K.-O. contre Kovalev (33-3-1, 28 K.-O.) en août dernier. Il s’agit d’une première défaite chez les professionnels pour lui.

Kovalev a disputé un combat méthodique et efficace. S’il n’a jamais mis son rival en danger, il s’est montré prolifique tout au long de la bataille, trompant tous ceux qui s’attendaient à le voir s’essouffler à mesure que les rounds allaient s’écouler.

Alvarez n’a jamais semblé confortable dans l’arène et peinait à retourner les coups de son rival. Son entraîneur, Marc Ramsay, lui a d’ailleurs reproché son inaction générale à plusieurs reprises entre les rounds. Il s’est même fâché entre le huitième et le neuvième, et a ensuite qualifié cet engagement de «round de paresseux».

Mais Alvarez n’a jamais secoué son inertie relative. Les rounds se sont tranquillement succédés alors que le Russe multipliait les coups, en plaçant suffisamment pour sortir vainqueur de chaque engagement et ultimement, du combat.

«Je n'ai pas d'excuse et je savais que si on se rendait loin dans le combat, il aurait l'avantage (aux points)», a admis Alvarez, après la bataille.

«Je ne me vois pas perdant ce soir, mais je lui donne du mérite», a également mentionné le Colombien.

Kovalev, pour sa part, a salué son équipe d’entraîneurs menée par le réputé Buddy McGirt, affirmant qu’il était extrêmement bien préparé pour ce combat-revanche.

Il entend maintenant reprendre la marche qui s’était arrêtée lors de ses défaites contre Andre Ward et Alvarez.

«Qui est prêt pour une bataille d'unification? Je suis prêt (...) peu importe le boxeur, je veux l'affronter», a-t-il lancé, nommant au passage Dimitri Bivol et Artur Beterbiev, qui possèdent des ceintures mondiales chez les mi-lourds.

Voici un résumé de l'action, round par round:

1er round

Kovalev prend le centre du ring tout de suite. Quelques «jabs» sont lancés sans trop de dommage, les boxeurs s’étudient un peu. On s’empoigne près des câbles, Alvarez a le réflexe de soulever brièvement son rival, l’arbitre s’interpose. Kovalev tente de mesurer la distance, quelques coups sont échangés, Alvarez se retrouve dans le coin quelques instants avant la sonnette. Léger avantage Kovalev.

2e round :

«On continue comme ça», lance l’entraîneur Marc Ramsay à son protégé, Alvarez. Kovalev tente des coups de puissance mais n’atteint pas la cible. Le Montréalais tente un grand crochet de la droite, dans le vide. Les deux boxeurs possèdent un bon «jab», mais ils l’utilisent assez peu dans ce round jusqu’ici. Kovalev atteint son rival à la tête à l’aide d’un «jab» avec une minute à faire. Alvarez peine à s’imposer, sans être dominé non plus, et l’avantage semble aller à Kovalev.

3e round :

«On ne peut pas le laisser frapper, il va gagner des rounds comme ça», lance Ramsay à Alvarez. Il implore aussi le Colombien de faire reculer Kovalev. Alvarez place rapidement un «jab» de qualité, Kovalev réplique par une combinaison plus ou moins réussie. Mais les boxeurs commencent à trouver leur rythme. Kovalev lance des coups, mais frappe souvent les gants d’Alvarez, qui tente ensuite une bonne main arrière, sans trop de succès. Le Montréalais tente des coups au corps. Kovalev lance un double «jab», Alvarez l’accroche, le round s’éteint là-dessus.

4e round :

Marc Ramsay veut voir Alvarez garder ses mains hautes, s’approcher un peu plus de Kovalev pour le faire reculer. Les boxeurs prennent leur temps en début d’engagement. On cherche la précision avant le volume. Les têtes se touchent après une minute, pas de coupure. Alvarez place un bon «jab», veut ensuite aller au corps, Kovalev réplique en l’atteignant à la tête sans trop faire de dommage. Plusieurs coups frappent les gants d’Alvarez. Ce dernier place un «jab» vers la fin de ce round assez égal.

5e round :

Kovalev entre dans le round avec une combinaison qui ne fait pas de dommage. Alvarez met de bons coups au corps. Kovalev est très actif, il ne semble pas manquer de gaz. Il multiplie les coups mais la défensive d’Alvarez est efficace. Il réplique peu, toutefois. Il semble déterminé à faire courir Kovalev afin, sans doute, d’en retirer les bénéfices plus tard dans l’affrontement. Le round se termine sans trop d’artifices.

6e round :

Alvarez semble plus passer à l’attaque tôt dans le round. Kovalev réagit avec une solide droite. Beau «jab» d’Alvarez. À la mi-round, ça commence à brasser un peu plus. Kovalev ouvre la machine en fin de round, mais Alvarez n’apparaît pas dérangé. Ramsay lui hurle de faire attention à sa défensive. Fin du round.

7e round :

L’entraîneur de Kovalev indique à son poulain d’éviter la droite d’Alvarez. Celui-ci se fait rappeler par Ramsay que Kovalev va inévitablement s’épuiser. Le Russe frappe tôt dans le round... beaucoup sur les gants du Colombien, encore. Alvarez réplique. Il ne semble pas avoir peur de la puissance du Russe, qui semble moins agité dans ce round. Alvarez ouvre la machine dans les dernières secondes... sans trop d’effet.

8e round :

«Tu travailles pas assez fort», lance Ramsay, qui veut voir Alvarez combiner ses coups, lui rappelant que c’est ainsi que Kovalev s’était retrouvé au tapis lors du premier combat. À ce point-ci, Kovalev a lancé au moins deux fois plus de coups dans le combat que son rival. À la mi-round, peu d’action. Alvarez apparaît en voie d’être forcé à l’emporter par K.-O. Kovalev occupe le centre de l’arène. Mais il ne fait pas mal à son adversaire, qui lance des coups avant de plus ou moins regarder le round se terminer.

9e round :

Ramsay est fâché et implore Alvarez de se mettre au travail. «T’es trop gentil avec lui», lui lance-t-il. Le round commence et Kovalev reprend le centre du ring. Il place des petits coups, danse un peu et la riposte se fait toujours attendre... Alvarez n’est pas du tout en difficulté, mais il réagit très peu. Puis lance une grosse main droite à mi-chemin. Puis le même manège reprend : des coups peu dangereux de Kovalev, peu de réplique d’Alvarez. Le round se termine alors que Kovalev touche solidement Alvarez une ou deux fois et le Montréalais sera forcé de passer le K.-O. pour l’emporter ce soir.

10e round :

«Si tu ouvres la machine, il va casser», affirme Ramsay à son poulain. Alvarez a des objectifs clairs pour ce round... il place deux bonnes droites rapidement. Ça se calme ensuite. Kovalev apparaît en confiance et pas trop fatigué même si le combat est très avancé et qu’il a placé plus de coups que son rival. Le Russe passe à l’attaque avec une minute à faire, pas de riposte. «La tête, la tête», crie le coin d’Alvarez. Le round se termine sans histoire.

11e round :

Alvarez souffle fort avant d’amorcer le round. Place une bonne combinaison rapidement. Le Montréalais veut partir à l’attaque à la mi-round, on s’accroche, ça va nulle part. Autre corps à corps, séparation, on recommence et il reste une minute à ce 11e round. Alvarez place une bonne combinaison droite-gauche. Mais rien de significatif n’arrive.

12e round :

Ramsay veut qu’Alvarez varie ses coups. Kovalev place un coup qu’Alvarez n’aime pas et ce dernier se met brièvement en colère. Le Colombien apparaît frustré. Kovalev ne semble pas perdre de rythme. Alvarez est toujours incapable de répliquer avec aplomb. Il doit passer le K.-O. mais n’est pas du tout en voie de le faire. Ça se termine, personne n’est allé au tapis dans ce combat, Kovalev a été deux fois plus actif et... ça regarde bien pour lui, à première vue.