Coupe Davis: Félix Auger-Aliassime donne la victoire au Canada

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a remporté le cinquième et décisif duel de la rencontre de qualifications de la Coupe Davis, samedi, pour donner la victoire à son pays face à la Slovaquie, 3-2, à Bratislava.

Le jeune athlète de 18 ans, 106e au monde, a vaincu Norbert Gombos, 255e au classement mondial, en deux manches de 6-3 et 6-4 sur la terre battue rouge du NTC Arena.

Pourtant, les chances de l'emporter du Canada étaient de beaucoup diminuées en début de journée alors qu'Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ont échappé le match de double, s'inclinant 3-6, 7-5, 6-3 devant Martin Klizan et Filip Polasek et donnant l'avantage 2-1 au pays européen.

Mais Shapovalov avait redonné espoir au pays unifolié en prenant la mesure de Klizan, 7-6 (4), 6-4, lors du quatrième match.

La veille, Shapovalov avait vaincu Filip Horansky et Auger-Aliassime avait plié l'échine devant Klizan.

Ainsi, le Canada accède au tournoi final de la Coupe Davis, qui se déroulera au mois de novembre, à Madrid et regroupera 18 nations, dont la Croatie, l'Espagne, la France et les États-Unis, qui ont été les quatre demi-finalistes de l'édition 2018 de la Coupe Davis. De plus, la Grande-Bretagne et l'Argentine ont obtenu un laissez-passer. Les 12 autres nations seront celles qui auront remporté leur duel de qualifications.