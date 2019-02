Un nouveau look pour les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont dévoilé vendredi soir leur nouveau logo ainsi que leur nouvel uniforme lors d’un événement organisé à la Société des arts technologies.

«Cette démarche va bien au-delà d'un exercice de rebranding. Nous avons défini l'identité de l'ensemble de l'organisation, a dit Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes, par voie de communiqué.

«Cette identité se résume en un mot : MontréALS. Nous sommes arrivés au constat que notre ADN doit refléter encore plus l'ADN de Montréal. Nous allons donc nous rapprocher davantage des Montréalais à travers des domaines qui caractérisent notre ville comme la musique, la gastronomie, la mode et la culture, entre autres.»

Le développement de la nouvelle identité visuelle des Alouettes a été amorcé il y a deux ans. L’agence de design GRDN a collaboré au travail.

«Au cours de ce processus, nous avons rencontré des centaines de personnes : joueurs, anciens joueurs, employés, partisans et partenaires, a affirmé Sébastien Boulanger, directeur de la création chez GRDN. Il était primordial pour nous de respecter la riche tradition des Alouettes et, également, de rendre cette nouvelle identité beaucoup plus actuelle et en symbiose avec Montréal.»

Le slogan «Toujours Game», adopté la saison dernière, incarne quant à lui l'état d'esprit de l'organisation. Cette devise a été créée par VICE.