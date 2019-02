Stéphane Quintal reste aux aguets

Le Québécois Stéphane Quintal se plaît toujours autant dans son rôle d’adjoint au préfet de discipline de la Ligue nationale de hockey George Parros, mais il souhaite toujours travailler un jour pour l’une des 31 équipes.

Sa situation familiale actuelle, alors qu’il s’occupe de son garçon de 13 ans et de sa fille de 15 ans en garde partagée, en plus d’une petite de 6 mois, l’oblige toutefois à demeurer à Montréal. À moins d’une offre du Canadien à court terme, il poursuivra son mandat avec la LNH.

«C’est encore le cas [mon intérêt], mais j’ai la même problématique. Je veux rester à Montréal. Si c’est avec le Canadien, oui, si c’est avec une autre équipe, ça va être plus difficile pour l’instant. Mais peut-être dans six mois, un an, ça va être différent aussi. Je vais envisager ça en septembre prochain», a précisé le Québécois qui a disputé 1037 matchs dans la grande ligue.

Nouveaux défis

Tout juste de retour du week-end des étoiles à San Jose, où il a participé à différentes réunions reliées à la sécurité des joueurs, Quintal se verra bientôt confier de nouvelles responsabilités en lien avec le développement international.

«Les matchs en Europe, les choses comme ça. Il y a plusieurs facettes à la Ligue nationale, et le fait d’être au sein du département de la sécurité, ça me permet d’aller à chaque meeting des directeurs généraux et des gouverneurs, et c’est vraiment le côté hockey que j’aime beaucoup et le côté marketing», a-t-il dit.