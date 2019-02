«Marc-André Fleury vit le parfait bonheur» - Maxime Talbot

Le gardien québécois des Golden Knights de Vegas, Marc-André Fleury, connaît une bonne saison en 2018-2019. Des performances qui lui permettent d’être dans les discussions pour potentiellement obtenir le trophée Vézina à la fin de la campagne.

Avec 27 victoires, six blanchissages, un taux d’efficacité de ,911 et une moyenne de buts alloués de 2,49, Fleury a de bons arguments pour être sacré le meilleur gardien de la saison.

Et selon celui qui a été son coéquipier pendant plusieurs années avec les Penguins de Pittsburgh Maxime Talbot, le fait qu’il soit plus décontracté dans la Ville du Vice aurait une incidence sur ses performances sur la patinoire.

«Marc-André, depuis qu’il est à Vegas, vit le parfait bonheur, a souligné Talbot, vendredi depuis la Russie, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. C’est un gardien de but de premier plan et il a du plaisir à Las Vegas.

«Je suis allé les voir à Las Vegas l’an passé en finale de conférence et c’est incroyable ce que Marc-André vit là-bas. Marc-André, c’est un gars qui est gêné, mais on le voit de plus en plus s’amuser avec les médias. Gerard Gallant donne la chance à ça. C’est un entraîneur qui est décontracté, ça fonctionne très bien pour Marc-André. Et s’il y a quelqu’un qui le mérite, c’est bien lui.»

Talbot, qui évolue dans la Ligue continentale de Russie avec l’Avangard de Omsk, a également commenté les rumeurs en rapport avec son ancienne formation, notamment celles dont fait l’objet Evgeni Malkin.

«Je suis surpris, a confié Talbot. J’étais avec Evgeni Malkin au mois de septembre juste avant qu’il parte pour Pittsburgh. On a soupé à Moscou ensemble. Et je lui ai demandé s’il voulait terminer sa carrière à Pittsburgh. Sa réponse a été instantanée et il a dit qu’il aimerait ça gagner une ou deux autres coupes Stanley. C’est un gagnant. Je crois qu’il peut encore le faire à Pittsburgh. Son cœur en encore à Pittsburgh.

«Si tu es les Penguins de Pittsburgh, tu ne veux pas échanger un gars comme ça. C’est un gars qui est dominant et qui se lève en séries éliminatoires. On verra, mais je serais très surpris.»

