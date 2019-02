Julius Peppers annonce sa retraite

Le joueur défensif Julius Peppers a annoncé sa retraite sportive, vendredi, au terme d’une carrière de 17 saisons majoritairement disputée avec les Panthers de la Caroline.

«Autant que j’aurais voulu jouer pour toujours, je sais que je ne peux pas, a écrit Peppers, sur le site The Players’ Tribune. Ça doit finir à un moment donné. Et ce moment est arrivé. Aujourd’hui, je me retire.»

«Jouer pendant 17 ans, c’est deux carrières pour beaucoup de joueurs, a-t-il ajouté. Je suis reconnaissant d’avoir pu jouer pendant si longtemps et d’être encore en santé.»

Âgé de 39 ans, Peppers avait été repêché au deuxième rang au total par les Panthers, en 2002. Seul le quart-arrière David Carr avait été sélectionné devant lui par les Texans de Houston.

L’ailier défensif a connu un premier séjour de huit saisons avec la Caroline avant d’évoluer avec les Bears de Chicago, de 2010 à 2013, et avec les Packers de Green Bay, de 2014 à 2016. Il était retourné chez les Panthers pour les saisons 2017 et 2018.