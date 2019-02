Encore une défaite pour l’Armada

Les joueurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand ont subi la défaite pour une huitième fois en dix rencontres en s’inclinant 8 à 6 devant les Cataractes, vendredi soir, à Shawinigan.

La troupe de Bruce Richardson a pourtant dirigé 48 lancers en direction du gardien Justin Blanchette, mais ses lacunes en défensive lui a terriblement fait mal.

Devant la cage de la formation des Basses-Laurentides, Brendan Cregan a permis aux Cataractes cinq réussites sur 15 tirs. Samuel Boileau, qui est entré dans la rencontre en fin de deuxième, a cédé trois fois sur 12 lancers.

Tyler Hylland (deux fois), Antoine Rochon, Luke Henman, Miguel Tourigny et Simon Pinard se sont inscrits à la marque pour les perdants.

Du côté des Cataractes, pas moins de 12 joueurs ont obtenu au moins un point. Jérémy Martin a été le plus prolifique avec une récolte de deux buts et deux mentions d’aide. Anthony Imbeault, Mikael Robidoux, Mavrik Bourque, Valentin Nussbaumer, Vincent Senez et finalement Zackary Daneau ont fait scintiller la lumière rouge.

Les Voltigeurs renversent le Drakkar

Avec une récolte de trois points, Joseph Veleno a aidé les Voltigeurs de Drummondville à revenir de l’arrière et à l’emporter 6 à 3 contre le Drakkar, à Baie-Comeau.

Mené 2-1 après 20 minutes de jeu, les visiteurs ont répliqué avec quatre buts. Deux d’entre eux ont été l’œuvre de Veleno.

Cette victoire a permis aux Voltigeurs de devancer le Drakkar au deuxième rang du classement général de la LHJMQ.

Pour la formation de Baie-Comeau, il s’agissait d’un premier revers en 14 matchs.

Asselin poursuit sur sa lancée

Après avoir récolté quatre points jeudi face aux Tigres de Victoriaville, Samuel Asselin est revenu à la charge vendredi en inscrivant cinq points dans la victoire de 8 à 2 des Mooseheads contre le Phoenix de Sherbrooke, à Halifax.

Le joueur de centre a notamment inscrit trois buts, ses 37e, 38e et 39e de la saison, ce qui lui a permis de s’emparer du premier rang du classement des marqueurs de la LHJMQ. Raphael Lavoie a également brillé dans la victoire des siens en obtenant un but et quatre mentions d’aide.