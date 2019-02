Des Devils décimés se présentent à Montréal

Privés de quelques vétérans en défensive, les Devils du New Jersey ne sont pas à leur mieux à l’approche du match de samedi après-midi, au Centre Bell, contre les Canadiens de Montréal.

Sans Sami Vatanen ni Ben Lovejoy, tous deux blessés au haut du corps, ils en ont souffert, jeudi soir, dans une défaite de 4 à 3 face aux Rangers de New York.

«Nous n’avons pas fait certains jeux pour sortir de la zone, a ainsi observé l’entraîneur-chef des Devils John Hynes, cité sur le site web NJ.com. C’est un aspect sur lequel on doit continuer de travailler.»

Damon Severson et Andy Greene ont été les deux défenseurs les plus utilisés, jeudi, contre les Rangers. La brigade défensive était par ailleurs complétée par Will Butcher, Steven Santini, Mirco Mueller et Egor Yakovlev.

«Nous jouons tous dans la Ligue nationale ici et nous devrions donc tous être capables de faire ça, a pesté l’attaquant Marcus Johansson, à propos des sorties de zone. Il y a certains moments dans ce match où nous avons bien joué, mais nous n’avons pas exécuté ce que nous voulions faire à 100%. C’est ce que nous avons besoin de faire dans des parties serrées.»

Taylor Hall absent

À l’attaque, c’est l’absence de Taylor Hall qui continue inévitablement de se faire sentir chez les Devils. Celui-ci n’a pas joué depuis le 23 décembre dernier, lui qui souffre d’une blessure au bas du corps.

Kyle Palmieri est désormais le meilleur marqueur des Devils, cette saison, avec 39 points, dont 23 buts, en 50 matchs.