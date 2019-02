Cette semaine dans l’univers de la WWE: toute une semaine pour Becky!

Publié aujourd'hui à 12h12

* Nous avons eu droit à un bon Royal Rumble au final, mais très inégal comme événement. Une chance que Becky a encore une fois livré la marchandise. Que ce soit dans son match contre Asuka, le meilleur de la soirée, que dans le Rumble, qui est devenu soudainement bien meilleur après son entrée, elle a été la star dimanche dernier. De plus, on l’a vu lundi défier Ronda et mardi avec Charlotte. MVP vous dites?!?

* Rousey contre Banks et Balor contre Lesnar ont été les autres bons combats. Par contre le Rumble féminin a été décevant avant l’entrée en scène de Becky. À mon grand désarroi, Bryan et Styles n’ont pas livré, surtout avec l’intervention d’Erick Rowan que personne n’attendait (ou ne voulait, c’est selon) tandis que le Rumble masculin a été correct, bon à la limite, mais sans plus.

* La WWE ne peut se permettre selon moi de produire un événement de sept heures. Je comprends l’idée : copier la NFL qui débute ses reportages à 10h un dimanche en saison. Mais la différence c’est qu’il n’y a pas de matchs à 10h. On fait des analyses, des entrevues ce genre de trucs. Dimanche dernier au Rumble il y a eu des matchs de 17:30 à minuit. Sans compter l’heure tardive, comment voulez-vous garder un jeune de 8-9 ans devant la télé durant tout ce temps-là? Je comprends qu’il y a beaucoup de lutteurs et de lutteuses et qu’on ne veut pas revenir à deux événements spéciaux par mois (c’était trop) mais en même temps ceci n’est pas la solution. Le concept est vraiment à revoir.

* Je ne comprends plus ce qui se passe avec le titre des États-Unis. En trois jours nous avons eu trois champions: Rusev, Nakamura et R-Truth. Pourquoi donner un titre au vétéran R-Truth? Un bonbon pour avoir laissé sa place à Nia Jax dans le Rumble? Ne comprend-il pas sa place dans l’organisation? J’espère que ce règne sera de courte durée et qu’il on retrouvera une stabilité et une qualité par la suite.

* Les choses se confirment de plus en plus pour WrestleMania. Les gagnants des Royal Rumble ont fait leur choix. Becky Lynch affrontera Ronda Rousey tandis que Seth Rollins affrontera Brock Lesnar. Cependant, comme je vous en parle depuis des mois déjà, le match féminin sera un match triple menace avec Charlotte Flair et sera la finale le 7 avril prochain.

* Parlant de Mania, l’après celui-ci sera vraiment intéressant avec les possibles départs de Ronda Rousey et Dean Ambrose. Ce dernier n’a pas voulu signer un nouveau contrat, n’étant pas satisfait de son utilisation à la WWE. Rousey pour sa part aimerait bien fonder une famille et pourrait prendre un rôle plus limité dans le futur. Aussi, Hideo Itami a demandé et reçu sa quittance.

* Nia Jax dans le Rumble masculin n’était pas l’idée du siècle selon moi. Je comprends qu’on essaye de ramener en quelque sorte les matchs mixtes, mais Jax, malgré son fort gabarit, ne fait pas partie de l’élite de division féminine. J’ai déjà vu Candice LeRae avoir d’excellents matchs contre des hommes sur la scène indépendante, alors la grandeur ne fait pas foi de tout.

* Un autre excellent NXT TakeOver. Gargano contre Ricochet de même que le match par équipe ont été les deux meilleurs matchs de la fin de semaine. Bianca Belair n’est peut-être pas encore tout à fait prête, ceci dit, Baszler n’est pas non plus tout à fait prête à diriger un combat contre quelqu’un ayant moins d’expérience qu’elle. Belair saura se reprendre.

Johnny Gargano c. Ricochet War Raiders c. Undisputed Era Becky Lynch c. Asuka

Voici ce qui s’est passé immédiatement après TakeOver

Phoenix, Arizona

Les War Raiders ont battu les champions par équipe l’Undisputed Era pour remporter les titres

Matt Riddle a défait Kassius Ohno

Johnny Gargano a vaincu le champion Nord-Américain Ricochet pour remporter le titre

La championne féminine Shayna Baszler a battu Bianca Belair

Le champion NXT Tommaso Ciampa a défait Aleister Black

Merci Becky!

Phoenix, Arizona

Bobby Roode et Chad Gable ont battu Rezar, acc. par Drake Maverick et Scott Dawson

Shinsuke Nakamura a défait le champion des États-Unis Rusev, acc. par Lana

Le champion mi-lourd 205 Live Buddy Murphy a vaincu Akira Tozawa, Hideo Itami et Kalisto

La championne féminine de SmackDown Live Asuka a battu Becky Lynch

Shane McMahon et le Miz ont défait les champions par équipe de SmackDown Live La Barre pour remporter les titres

La championne féminine de Raw Ronda Rousey a vaincu Sasha Banks

Becky Lynch a remporté le Royal Rumble féminin

Le champion de la WWE Daniel Bryan a battu AJ Styles

Le champion Universel Brock Lesnar a défait Finn Balor

Seth Rollins a remporté le Royal Rumble masculin

Elias c. Jeff Jarrett bientôt?

Nia Jax c. Dean Ambrose bientôt?

Phoenix, Arizona

Seth Rollins à battu Dean Ambrose

Nia Jax et Tamina ont défait Alexa Bliss et Mickie James

Baron Corbin a vaincu Kurt Angle

Le Revival ont battu Curt Hawkins et Zack Ryder

Sarah Logan et Liv Morgan, acc. par Ruby Riott ont défait Natalya et Dana Brooke

La championne féminine Ronda Rousey a vaincu Bayley

Braun Strowman a battu Drew McIntyre par disqualification

J’en reviens toujours pas!

Charlotte attaque Becky!

Phoenix, Arizona

R-Truth, acc. par Carmella a battu le champion des États-Unis Shinsuke Nakamura pour remporter le titre

Le champion des États-Unis R-Truth, acc. par Carmella a défait Rusev, acc. par Lana

Les Usos ont vaincu La Barre, Heavy Machinery et le New Day pour devenir les aspirants numéros un

Le dernier match d’Hideo Itami?

Phoenix, Arizona

Kalisto a battu Mike Kanellis

Akira Tozawa a défait Hideo Itami

J’aime bien cette équipe, les Pirates de l’Air!

Phoenix, Arizona

Les Pirates de l’air (Io Shirai et Kairi Sane) ont battu Jessamyn Duke et Marina Shafir

Les Forgotten Sons (Wesley Blake et Steve Cutler), acc par Jaxson Ryker ont défait Les Street Profit (Montez Ford et Angelo Dawkins)

Les débuts dans l’arène de WALTER

Blackpool, Royaume-Uni

Dave Mastiff a battu Jay Melrose

Jinny a défait Kasey Owens

WALTER a vaincu Jack Starz

Moustache Mountain ont battu Fabian Aichner et Marcel Barthel

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

