Mark Messier participera à la Classique hivernale... de Charlevoix!

Il y aura de la très grosse visite dans la région de Charlevoix, le mois prochain. L’une des figures les plus emblématiques de l’histoire de la Ligue nationale de hockey, Mark Messier, débarquera à Baie-Saint-Paul et à Clermont, les 15 et 16 mars, pour participer à la première édition de la Classique hivernale Bauer.

Troisième meilleur pointeur de l’histoire du circuit Bettman derrière Wayne Gretzky et Jaromir Jagr grâce à ses 694 buts et 1193 mentions d’aide, pour 1887 points, en 1756 rencontres réparties sur 25 saisons, Messier sera la tête d’affiche de cet événement caritatif regroupant une brochette d’anciens de la LNH.

Le coup d’éclat est l’œuvre de l’équipementier réputé, partenaire de ce rendez-vous auquel est associé le gagnant de six coupes Stanley depuis quelques années. Messier et la dizaine d’autres anciens, dont Michel Goulet, Simon Gagné et Stéphane Quintal, qui agit comme porte-parole, ont accepté de prêter leur nom à la cause des enfants et des organismes de la région de Charlevoix.

Messier sur YouTube

Se disant un «amoureux» de ce coin de pays, Quintal ne s’est pas fait prier pour accepter le rôle que le comité organisateur lui a confié en dépit de ses responsabilités de conseiller au département de la sécurité des joueurs de la LNH. Il a d’ailleurs convaincu les anciens du Canadien Mathieu Dandenault et Mathieu Darche de se joindre à l’aventure, de même que l’acteur Patrice Robitaille et le cinéaste Ricardo Trogi.

«C’est vraiment un bel événement. Les anciens joueurs vont être plus accessibles le temps d’un week-end. Ça va être le fun. Et dans la région, d’avoir Mark Messier, c’est assez exceptionnel. Les jeunes pourront aller voir avant sur YouTube ce qu’il avait de l’air parce qu’ils ne l’ont sûrement pas vu jouer!» a lancé en riant celui qui a porté les couleurs de six équipes durant sa carrière, dont les Bruins et le Canadien.

Si Quintal n’a jamais eu la chance de porter le même uniforme que celui de la légende de 58 ans, à l’exception d’un camp d’entraînement avec les Rangers à l’automne 2000, il se souvient encore très bien des duels contre l’ancien capitaine des Oilers, des Rangers et des Canucks.

«Il était tough. C’est un gars qui était très robuste et quand tu y allais pour lui enlever la rondelle, tu savais qu’il fallait que tu sois assez agressif», a-t-il signalé au sujet du double récipiendaire du trophée Hart, remis au joueur le plus utile à son équipe.

Objectif 100 000 $

L’événement connu sous le nom d’Accès hockey pour tous au cours des trois dernières années a d’ailleurs permis d’amasser 50 000 $ en 2018, notamment pour l’achat d’équipement de hockey à des jeunes.

Cette année, les organisateurs espèrent recueillir plus de 100 000 $ au profit de l’Organisation terrain de jeu de Petit-Saguenay, le Fonds régional en infrastructures de loisir et le Service d’aide communautaire de Charlevoix-Est. Une vingtaine de personnes ont déboursé chacune la somme de 2500 $ pour se greffer aux équipes des ex-professionnels qui disputeront deux matchs.

Les billets pour les matchs sont disponibles au coût de 5 $ à 15 $.

Voici la liste des anciens joueurs de la LNH qui seront présents :