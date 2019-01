«Larry Walker mérite d’être au Temple de la renommée» - Brad Wilkerson

Brad Wilkerson et Larry Walker ont tous les deux joué pour les Expos de Montréal. Toutefois, ils n’ont jamais été coéquipiers. Mais si l’on en croit les dires de Wilkerson, Walker, à qui il reste une dernière chance d’être admis au Temple de la renommée du baseball, mérite d’être un immortel du sport.

«J’ai regardé ses statistiques en profondeur au cours des six derniers mois. Elles sont incroyables et sont au niveau du Temple de la renommée. Nous verrons ce qui sera décidé. Mais je crois qu’il le mérite, pour l’ensemble de sa carrière, mais également pour ce qu’il a apporté au baseball.

Les deux hommes seront d’ailleurs présents lors de l’Expo Fest, qui se déroulera à Montréal le 24 mars prochain. Coco Laboy, Felipe et Tim Foley, notamment, seront également de l’événement.

«C’était super. Être dans une ville avec autant de culture, ce que je n’étais pas habitué, étant né dans une petite ville du Kentucky. C’était une expérience incroyable et ça m’a permis de grandir en tant qu’individu. De jouer devant ces partisans chaque soir, c’était une bénédiction.»

Wilkerson avait été un choix de premier tour des Expos en 1998 et a évolué avec «Nos Amours» de 2001 à 2004, avant que l’équipe ne déménage à Washington pour y devenir les Nationals. Il a également, plus tard, porté les couleurs des Rangers du Texas, des Mariners de Seattle et des Blue Jays de Toronto.

