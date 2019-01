Cinq faits saillants de la carrière d’Antoine Vermette

Ayant annoncé sa retraite du hockey professionnel jeudi, le Québécois Antoine Vermette aura connu une belle et longue carrière ponctuée de plusieurs moments mémorables.

#1 – Plus de 1000 matchs dans la LNH

En 14 saisons, Vermette a disputé plus de 1000 parties en saison régulière, soit 1046, ce qui constitue un bel exploit. Parmi ses matchs les plus mémorables, il y a celui du 21 décembre 2013 quand le Québécois avait inscrit trois buts dans une victoire de 4 à 3 en prolongation des Coyotes de Phoenix à Ottawa.

Vermette venait ainsi hanter les Sénateurs, son ancienne équipe. Il avait mis la touche finale à une soirée mémorable en déjouant le gardien Craig Anderson en période supplémentaire.

Vermette a disputé son 1000e match, en novembre 2017, contre les Bruins de Boston et son bon ami Patrice Bergeron. L’athlète de Saint-Agapit a également pris part à 97 matchs éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey.

#2 – La coupe Stanley en 2015

Vermette a réalisé le rêve de tout joueur de hockey en soulevant la coupe Stanley, en 2015, dans l’uniforme des Blackhawks de Chicago. Durant le parcours de son équipe, l’attaquant a notamment marqué un but important, en deuxième période de prolongation, dans le quatrième match de la série face aux Ducks d’Anaheim en finale de l’Association de l’Ouest. Les Hawks, qui tiraient de l’arrière 2-1 dans ce duel, avaient ultimement éliminé les Ducks en sept parties avant de vaincre le Lightning de Tampa Bay en finale.

#3 – Premier match contre le CH

Déjà qu’un tel événement est mémorable, il a fallu que le Québécois Antoine Vermette dispute sa première partie en carrière dans la LNH contre le Canadien de Montréal, le 9 octobre 2003, au Centre Corel. Vermette et les Sénateurs l’avaient alors emporté 5-2. S’il avait personnellement été blanchi de la feuille de pointage, Vermette avait vu ses coéquipiers Daniel Alfredsson et Jason Spezza amasser chacun un but et une mention d’aide.

#4 – Le jour du repêchage

En direct du Saddledome de Calgary, les Sénateurs d’Ottawa ont appelé le nom de Vermette lors de la deuxième ronde du repêchage de 2000. Il a ainsi été choisi 55e au total. Parmi les joueurs sélectionnés cette année-là, il figure au cinquième rang pour le plus grand nombre de points inscrits dans la LNH. Seuls Marian Gaborik, Dany Heatley, Justin Williams et Scott Hartnell le devancent.

#5 – Son passage à Victoriaville

Après avoir entamé son stage junior avec les Remparts de Québec, Vermette a connu de beaux moments dans l’uniforme des Tigres de Victoriaville. Il a notamment aidé son équipe à remporter la Coupe du Président, en 2002, à sa dernière saison dans la LHJMQ. Seule ombre au tableau : une commotion cérébrale subie pendant un camp d'évaluation de l'équipe canadienne junior qui l’a contraint à l’inactivité durant une longue période.