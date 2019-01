Alex Beaulieu-Marchand encore sur un nuage

Le Québécois Alex Beaulieu-Marchand a remporté une médaille d’argent en ski lors de l’épreuve du Big Air des X Games en plus de l'argent en slopestyle, il y a quelques jours.

Depuis, le jeune homme de 24 ans flotte sur un nuage.

«Je pense que les X Games, pour moi qui a toujours été un fan et qui a toujours rêvé d’avoir des médailles aux X Games, je vois ça plus gros que les Championnats du monde, a souligné Beaulieu-Marchand lors de l’émission Les Partants, jeudi, sur les ondes de TVA Sports. [...] Je ne suis peut-être pas prêt à dire que c’est plus gros que les Jeux olympiques, qui sont une compétition par nation. Gagner aux Olympiques est quelque chose de spécial. Mais les X Games, c’est un niveau aussi haut (de compétition).»

Pour obtenir cette médaille tant convoitée, Beaulieu-Marchand a dû faire face à ses peurs.

«J’ai essayé une nouvelle manœuvre que je n’avais jamais tentée auparavant, a indiqué celui qui est maintenant à Park City, dans l’État de l’Utah, pour prendre part aux Championnats du monde. Je rêvais de l’essayer depuis longtemps. Ça ne vaut pas la peine de l’essayer juste en pratique. J’étais content de la faire aux X Games.

«C’était un triple "flip". Ça veut dire que je tournais vers la droite. Naturellement, je tourne vers la gauche, donc ça me faisait très peur.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.