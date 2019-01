Kim Clavel prête à passer aux choses sérieuses

À la suite de sa convaincante victoire par K.-O. face à la Mexicaine Luz Elena Martinez, la Québécoise Kim Clavel rêve désormais de consacrer tout son temps au monde de la boxe.

De passage à Dave Morissette en Direct, l’infirmière de 28 ans n’a plus qu’un seul objectif en tête, soit devenir championne du monde.

«Le ring, c’est mon monde, et il m’appartient. À mon sixième combat chez les professionnels, samedi, j’ai réussi à dominer mon adversaire, a expliqué Clavel. Je me sentais comme une lionne et mon adversaire ma proie, et elle s’épuisait de plus en plus.»

Très bientôt, Kim Clavel souhaite prendre une année sabbatique, loin des hôpitaux, afin de se consacrer à 100% à sa passion.

«Je sais qu'avec la boxe comme priorité numéro un, je pourrai m’améliorer et devenir encore plus forte, a-t-elle affirmé. Vivre de la boxe serait mon rêve le plus fou!»

La pugiliste a également analysé son dernier combat au Casino de Montréal en compagnie de Dave Morissette.

À voir dans la vidéo ci-dessus.

Après six combats chez les professionnelles, Clavel détient une fiche de six victoires, dont deux par K.-O.