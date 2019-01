Un premier test contre une équipe d’expansion pour l'Impact

L’Impact de Montréal disputera mercredi soir un premier match en trois mois en affrontant le FC Cincinnati à l’IMG Sports Academy de Bradenton, en Floride.

Ce premier match présaison a lieu dans un contexte fort différent de celui qui prévalait il y a un an.

«L’année dernière, le mot "nouveau" revenait beaucoup avec le nouveau staff et les nouveaux joueurs, a rappelé Rémi Garde. On a démarré la saison avec beaucoup moins d’inconnus et on essaie d’évacuer pas mal de situations inconnues.

«Je ne voudrais pas instaurer trop de confiance, mais l’état d’esprit et le travail que j’ai vus sur les premiers jours sont encourageants.»

Repères

Il s’agit du premier de cinq matchs préparatoires, le prochain sera disputé contre Nashville la semaine prochaine, une formation de l’United Soccer League (USL) qui fera son entrée en Major League Soccer (MLS) dans un an.

«On va retrouver nos repères sur le terrain, c’est notre premier vrai match depuis trois mois, on ne va pas retrouver les mêmes sensations que quand on fait un match onze contre onze entre nous», a précisé Samuel Piette.

Piette est d’ailleurs heureux d’être présent au camp dès le début, lui qui avait été ralenti par une blessure pendant la préparation, l’an passé.

Bacary Sagna veut tout de suite voir une équipe unie qui s’en tient à ses principes.

«Il faut que ce soit un match très serré de notre part, c’est un match qui doit nous servir à nous régler tactiquement et défensivement parce qu’on a pas mal de choses à travailler.»

Puisqu’il s’agit du premier match préparatoire, pas question de voir des joueurs disputer 90 ou même 60 minutes.

«Aucun joueur n’est capable de jouer 90 minutes à l’heure actuelle parce qu’on a repris depuis seulement huit jours», précise Rémi Garde.

«On va progressivement monter en puissance pour le XI qui se dégagera, mais l’objectif est de donner la chance à tout le monde et de les monter physiquement tous ensemble.»

Et pour lui, pas question de faire de distinction entre les jeunes et les vétérans.

Inconnu

Le Bleu-Blanc-Noir se retrouvera devant l’inconnu puisque le FC Cincinnati disputera un premier match contre une équipe de MLS. L’équipe de l’Ohio en est à sa première année en première division après avoir quitté l’USL.

«Cincinnati est une équipe qui est peut-être un peu moins bien huilée que d’autres, mais il y a des joueurs qui ont beaucoup à prouver», a indiqué Piette.

«Pour certains, ça va être une première expérience avec une équipe de MLS, alors que pour d’autres, ils arrivent et ils veulent gagner leurs postes.»

Contrairement à son habitude, Rémi Garde va se concentrer uniquement sur ses hommes.

«Autant j’ai l’habitude en championnat de bien étudier l’adversaire, autant là on ne va pas le faire, on va se concentrer sur nous.»