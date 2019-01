Un combat préparatoire pour Simon Kean?

Maintenant que Simon Kean a repris l’entraînement avec contact, il n’attend qu’à obtenir sa revanche face à Dillon Carman.

Le poids lourd québécois, qui a dû se remettre d'une commotion cérébrale, dit n’avoir aucun problème à recevoir les coups en ce moment.

«On avait décidé de prendre trois mois d’arrêt, c’est-à-dire, trois mois sans contact. Je n’ai rien fait pendant un mois, mais j’ai recommencé graduellement après. Là, je mets les gants de façon assez constante, soit plusieurs fois par semaine. On a recommencé, il n’y a pas de problème. Tout va bien. On va de l’avant», a-t-il indiqué en entrevue à l'émission Dave Morissette en direct, lundi soir.

Dans une récente publication Instagram, Kean a défié Carman de lui accorder un autre combat, se disant prêt à le rejoindre dans son propre gym pour le battre.

Toutefois, les camps des deux boxeurs ne sont pas parvenus à trouver une entente pour l’instant, si bien que Kean entend remonter dans le ring avant d’affronter Carman à nouveau.

«C’est l’argent qui vient corser les choses, a expliqué Kean. C’est plus difficile de s’entendre. Quand les problèmes d’argent vont être résolus et que les contrats seront signés, on pourra trouver une date. D’ici là, lui, il ne serait pas prêt avant le mois de juin. Je vais me rebattre avant. Je ne veux pas être inactif jusqu’au mois de juin.»

«Lui aussi, je pense qu’il veut faire un combat préparatoire avant, il m’avait parlé de ça», a-t-il ajouté.

Le Trifluvien demeure confiant de voir un deuxième duel avec Carman se concrétiser. «Je pense que les négociations augurent bien», a-t-il précisé.

Pour lui, il est impératif de vaincre Carman afin d'enterrer la douloureuse défaite par K.-O. qu’il a subie le 6 octobre dernier.

«Plus vite je vais l’avoir battu, mieux je vais me sentir.»

Voyez l’entrevue complète avec Simon Kean dans la vidéo ci-dessus.