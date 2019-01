Piatti à Montréal au-delà de 2019? Camara n’est pas certain

Est-ce que le meneur de l’Impact, Ignacio Piatti, en sera à sa dernière saison à Montréal en 2019? Le principal intéressé tergiverse, invoque des besoins familiaux pour justifier son incertitude sur la question à l’heure actuelle. Mais pour son ancien coéquipier Hassoun Camara, tout cela signifie que la fin est proche.

«En Europe, quand on tient ce discours, quand on dit "je me concentre sur cette saison et pour l'année prochaine, on verra", l'expérience que j'ai, c'est que ça veut dire "je partirai sûrement l'année prochaine et c'est ma dernière saison à Montréal"», a expliqué l’ancien numéro 6 du onze montréalais, mardi, à l’émission les Partants.

Camara a également, durant son intervention, commenté le dossier du milieu de terrain Jeisson Vargas, apparemment sur le départ, en plus de discuter des problèmes de Joey Saputo à Bologne.

Voyez le segment complet dans la vidéo ci-dessus!