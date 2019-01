Neymar fini pour la saison?

Verra-t-on Neymar fouler de nouveau un terrain cette saison ? Le Paris Saint-Germain, qui se prépare déjà à jouer sans sa vedette son 8e de finale de Ligue des champions contre Manchester United, n'a toujours pas délivré de diagnostic officiel, mais plusieurs médias évoquent au moins deux mois d'absence.

Un petit rayon de soleil dans un climat d'extrême inquiétude: en attendant d'annoncer le verdict médical pour son N.10 brésilien, qui tient en haleine tous ses supporters depuis presque une semaine, le club parisien a officialisé mardi matin l'arrivée de l'Argentin Leandro Paredes. Un transfert, estimé à 47 millions d'euros selon la presse, très attendu.

L'absence de recrue --alors que le mercato hivernal se ferme jeudi soir-- rendait «inquiet» ces derniers jours l’entraîneur Thomas Tuchel, qui, outre le cas Neymar, doit gérer l'absence de Marco Verratti. Avec l'ancien joueur du Zenit Saint-Pétersbourg, le coach peut enfin compter sur un nouveau milieu défensif de métier dans son effectif.

Enfin une nouvelle positive à deux semaines du 8e de finale aller contre les «Red Devils», le grand rendez-vous de la saison parisienne.

Mais Tuchel a cependant déjà admis dimanche qu'il devra faire sans son «joueur-clé» : «Cela va être super difficile que Neymar joue avec nous contre Manchester United». Sans confirmer toutefois l'indisponibilité estimée à «deux mois» par les quotidiens L'Equipe et le Parisien.

Signe de l'angoisse qui monte, Tite, le sélectionneur brésilien qui prépare la Copa America à domicile (14 juin - 7 juillet), a même traversé l'Atlantique pour rendre visite à sa star dimanche. De même que Rodrigo Lasmar, le médecin de la Seleçao qui avait opéré Neymar en mars dernier pour le remettre sur pied avant le Mondial-2018, présent à Paris depuis lundi pour examiner le «crack».

Fin de saison ?

De quoi souffre-t-il ? Depuis que le N.10 brésilien a été contraint de céder sa place en cours de match, mercredi en Coupe de France contre Strasbourg (2-0) en raison d'une vive douleur au pied droit, le PSG s'est contenté d'évoquer «une réactivation douloureuse de la lésion du cinquième métatarsien droit».

En d'autres termes, l'os long de la partie externe du pied, opéré avec la pose d'une vis en mars 2018, ce qui avait mis fin de façon prématurée à la première saison de «Ney» sous le maillot du PSG.

Si Le Parisien annonce une «rechute», L'Equipe évoque un manque de consolidation de sa fracture de la saison dernière, soit une «pseudarthrose». «Quand on met du matériel comme une vis, cela peut ralentir un peu la consolidation de l'os», explique un expert en rééducation sportive, interrogé par l'AFP, laissant entendre que le délai de récupération de Neymar avant le Mondial en Russie n'était pas suffisant.

Face à ce diagnostic possible, deux protocoles de soins agitent toujours l'aréopage de médecins au chevet du joueur le plus cher de l'histoire (222 M EUR): faire subir à Neymar une nouvelle intervention chirurgicale, ce qui mettrait un terme à sa saison; ou choisir l'option d'un «traitement plus léger», avec une durée d'indisponibilité finalement de «deux mois» incompressible.

Plan B

Qui aura le dernier mot cette fois-ci dans le traitement à suivre: le PSG ou la Seleçao ? «Neymar est un joueur du PSG et il faut respecter les décisions du club. Rodrigo Lasmar va contribuer. Et après, nous prendrons nos décisions», a désamorcé lundi Edu Gaspar, directeur de la sélection brésilienne, cité par le média brésilien Globo.

La saison dernière, Neymar avait manqué le match retour de huitièmes de finales de Ligue des Champions à cause de cette même blessure. Résultat ? Une élimination piteuse du PSG contre le Real Madrid, futur champion de l'édition 2018.

Pour rester performant sans Neymar, qui totalise déjà 20 buts et 9 passes décisives en 23 matches cette saison, Tuchel a déjà commencé à s'adapter sur le plan tactique.

Comment ? En donnant plus de responsabilités offensives à Angel Di Maria, homme du match contre Rennes (4-1) dimanche, Julian Draxler, habituel dépanneur en N.6, ou encore Dani Alves, appelé à mettre à profit sa polyvalence, pour accompagner le duo Mbappé-Cavani dans un système aux allures de 4-2-4.

Le «plan B» idoine pour battre Manchester United, qui a gagné tous ses matches depuis l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer sur son banc fin décembre ?