Les Maple Leafs heureux d’ajouter un défenseur au sommet de sa forme

Quand il a fait l’acquisition de Jake Muzzin, le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, n’a pas seulement amélioré sa brigade défensive. Il a aussi ajouté un joueur ayant atteint son plein potentiel dont le contrat est valide pour encore une autre saison.

«Nous voulons prétendre aux grands honneurs chaque année, a lancé Dubas au quotidien "Toronto Sun". Nous préférions donc ajouter des joueurs qui seront ici plus longtemps que quelques mois. C’était une des choses qui nous intéressait à propos de Jake.»

Muzzin, acquis des Kings de Los Angeles lundi soir en retour des espoirs Carl Grundstrom et Sean Durzi ainsi qu’un choix de premier tour en 2019, a une entente valide jusqu’à la fin de la campagne 2019-2020, qui lui rapporte 4 millions $ par saison.

«Il est au sommet dans sa carrière, a ajouté Dubas. Nous sommes heureux de savoir qu’il sera avec nous pour au moins un an et demi et pendant deux participations aux séries.»

Un gagnant

Muzzin, auteur de quatre buts et 17 mentions d’aide pour 21 points en 50 sorties cette saison, faisait encore ses classes dans la Ligue américaine, avec les Monarchs de Manchester, quand les Kings ont remporté la première coupe Stanley de leur histoire, en 2012.

Il a toutefois été un des principaux architectes de la conquête de 2014 avec une récolte de six buts et autant de passes décisives en 26 matchs éliminatoires.

«Il [Muzzin] a vu une équipe grandir, devenir une prétendante au titre et finalement l’emporter, a expliqué Dubas au "Toronto Star". Il a été très important dans leur championnat de 2014.»

Au-delà de l’expérience, Dubas a surtout été séduit par le talent de sa nouvelle acquisition.

«Il a la capacité de jouer au sein de notre premier duo de défenseurs, dans toutes les situations et contre les meilleurs joueurs adverses, a dit le DG. Il a prouvé pendant sa carrière qu’il était capable de faire circuler la rondelle et d’exceller même si la compétition était élevée.»

Muzzin, 29 ans, est également une police d’assurance puisque deux défenseurs importants à Toronto, Jake Gardiner et Ron Hainsey, peuvent devenir joueurs autonomes sans compensation au terme de la saison.