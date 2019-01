Les Islanders confondent les sceptiques

«Je m’excuse si ma décision vous heurte. Comme vous pouvez le constater, elle n’a pas été facile à prendre. Mais ayez confiance. Les Islanders sont entre de bonnes mains.»

John Tavares ne croyait probablement jamais si bien dire lorsqu’il a adressé ces paroles aux partisans des Islanders de New York le 1er juillet dernier.

Ce jour-là, une saga qui durait depuis plusieurs semaines s’est terminée.

Attiré, disait-il, par le talent des Maple Leafs, l’attaquant-vedette a accepté une offre de la formation torontoise évaluée à 7 ans et 77 millions de dollars.

Évidemment, le départ de Tavares a l’effet d’une bombe à New York.

Plusieurs partisans en veulent au numéro 91 et ne comprennent pas sa décision.

I guess not everyone is thrilled John Tavares signed with the #Leafs. @JoshElkin put this name plate on his #Islanders sweater pic.twitter.com/B63SXqCxAu — Simon Dingley (@SimonDingleyCBC) August 2, 2018

Les amateurs ne peuvent imaginer le capitaine de l’équipe, qui cumule 272 buts et 621 points en 669 matchs, dans un autre uniforme.



À Brooklyn, on se demande qui marquera les buts. Une question brûle les lèvres de plusieurs : «Quel joueur prendra l’équipe sur ses épaules, maintenant?»



Et pourtant...

Mais voilà. Presque 7 mois ont passé depuis le départ de Tavares vers Toronto et les Islanders, à la grande surprise de plusieurs experts et amateurs, trônent au 1er rang de la puissante section métropolitaine, occupent le 6e rang du classement général... et devancent les Leafs d’un point!

Mais comment expliquer ces sublimes résultats?

D’abord, un constat saute aux yeux : les Islanders n’accordent pratiquement rien à leurs adversaires.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, le club présente le meilleur rendement défensif de la LNH, n’ayant jusqu’ici concédé que 122 buts en 49 matchs.



On peut affirmer sans se tromper que Robin Lehner est l’un des grands responsables de cette surprenante statistique.

Crédit photo : AFP

Le gardien présente jusqu’ici le meilleur pourcentage d’arrêts de tout le circuit Bettman (,931%).

Le plus incroyable dans tout ça? New York a terminé la dernière saison au dernier rang de la ligue au chapitre des buts accordés.

Quel revirement de situation, tout de même!



Et l’attaque, dans tout ça?



C’est bien beau défendre de divine façon, encore faut-il marquer «quelques» buts pour se maintenir dans le haut du classement.



Et justement... Qui les marque, ces buts, sans Tavares dans l’alignement?



La réponse : tout le monde!



Les Islanders comptent actuellement 8 marqueurs de 10 buts ou plus.

Anders Lee (18) est suivi de Brock Nelson (16), Mathew Barzal (14), Anthony Beauvillier (12), Josh Bailey (11), Jordan Eberle (11), Valtteri Fillpula (11) et Casey Cizikas (11).

Et si l’attaque est bien répartie, les joueurs sont également soucieux de leur défensive : après 49 matchs, seulement trois représentants des Islanders présentent une fiche (+/-) négative.



John Tavares cumule jusqu’ici 54 points en 49 matchs. Aucune formation ne cracherait sur un joueur de cette trempe. Mais force est d’admettre que les Islanders se débrouillent assez bien, en son absence...