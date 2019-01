«DG JiC» : le top 10 des cibles pour Marc Bergevin

Les Maple Leafs de Toronto ont effectué la première transaction d'envergure, lundi, à l’approche de la date limite. Marc Bergevin offrira-t-il la réplique?

Selon les rumeurs qui circulaient pendant l’été, le directeur général des Canadiens de Montréal avait tenté d’acquérir Jake Muzzin dans une transaction qui aurait envoyé Max Pacioretty aux Kings de Los Angeles.

Maintenant que le DG des Leafs, Kyle Dubas, s’est approprié les services de l’imposant défenseur, Bergevin devra se tourner vers d’autres options pour trouver le partenaire de Shea Weber.

«Est-ce que Muzzin était dans les plans des Canadiens? Probablement, et tant mieux si ce sont les Leafs qui ont fait main basse sur Muzzin, a observé l’animateur de TVA Sports Jean-Charles Lajoie. Ce n’était pas un "fit" naturel pour les Canadiens. Il est un défenseur plus robuste et un peu moins porté vers l’attaque.»

«Ce n’est pas exactement ce que ça prend à la gauche de Weber.»

L’animateur a donc enfilé les chaussures de directeur général : après une dizaine de coups de téléphone à travers la ligue, il a établi le top 10 des cibles pour Bergevin.

