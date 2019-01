«C'est inacceptable» - Bruce Richardson

L'entraîneur-chef de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Bruce Richardson, est revenu sur les récents déboires des siens, mardi matin, lors de l'émission Les Partants.

«Ça fait partie du processus, on savait que ça allait être un peu plus difficile après les fêtes parce qu'on a fait des transactions pour rajeunir l'équipe, a-t-il expliqué.

«Cela dit, ça ne donne pas le droit de ne pas compétitionner et de ne pas travailler fort. On doit être dans les matchs chaque soir et présentement ce n'est pas le cas.

«Je ne sens pas l'urgence de s'en sortir. On dirait qu'on accepte la position dans laquelle on est. Et pour moi, ça, c'est inacceptable.»

L'Armada a subi sept revers consécutifs, mais demeure néanmoins en bonne posture pour les séries éliminatoires.

«Il faut être réaliste, mais en même temps on peut demeurer compétitifs dans les matchs. C'est une question d'identité et pour moi, ça, c'est non négociable.»

Voyez les propos de Bruce Richardson dans la vidéo ci-dessus.