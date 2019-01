Un téléphone qui ne dérougit pas...

Publié aujourd'hui à 21h14

Mis à jouraujourd'hui à 21h23

C’est une situation qu’on voit rarement. Une équipe bataillant pour une place en séries qui se fait fermer la porte par deux joueurs vedettes de l’organisation lorsqu’il est temps de discuter de prolongation de contrat.

C’est pourtant ce qui se passe présentement à Columbus alors que le meilleur attaquant des Blue Jackets Artemi Panarin a indiqué, via son agent, qu’il ne discutera plus de contrat d’ici la fin de la saison.

Même chose du côté du gardien Sergei Bobrovsky, qui n’a même pas daigné aborder le sujet d’une prolongation de contrat lorsqu’on lui a offert la possibilité. Avec sa clause de non-mouvement, le gardien russe contrôle d’ailleurs complètement sa destinée, et c’est à se demander s’il refusera aussi de parler d’une possible transaction. On verra.

Une chose est certaine, le mot «niet» semble vraiment faire partie de son vocabulaire, selon ce qu’on me rapporte.

Pour ce qui est de Panarin, il n’y a aucune clause de non-échange dans son contrat, ce qui veut dire qu’il n’a aucun contrôle sur sa prochaine destination s’il est échangé d’ici le 25 février, 15h.

Un DG occupé

Évidemment, avec toutes les tractations des dernières heures, le téléphone du directeur général des Blue Jackets, Jarmo Kekalainen, n’a pas arrêté de sonner. Ses homologues veulent savoir ce qui est nécessaire pour sortir Artemi Panarin de Columbus.

Kekalainen n’est pas dupe et il sait qu’il serait très surprenant qu’il obtienne un joueur de qualité évoluant présentement dans la LNH en retour d’un joueur de location. Il faudra donc qu’il reçoive un choix de premier tour et au moins deux jeunes joueurs prometteurs en retour. Bref, il est assuré d’avoir une formation beaucoup moins bonne sans son meilleur marqueur, c’est pourquoi il ne faut pas sauter rapidement aux conclusions et croire que Panarin sera assurément échangé. Pourquoi s’affaiblir immédiatement quand tout est possible pour cette équipe?

Par ailleurs, les Blue Jackets ont confirmé qu’ils ont l’intention de poursuivre les pourparlers après les séries (s’il est encore à Columbus) ou le 1er juillet, alors qu’il est clair que la direction de l’équipe veut absolument garder Panarin.