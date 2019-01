Andy Murray opéré à nouveau

L'Écossais Andy Murray a subi une nouvelle opération à la hanche, lundi à Londres.

«J'ai subi une opération de resurfaçage de la hanche. Je me sens maintenant un peu fourbu et meurtri, mais j'espère que ce sera la fin de ma douleur à la hanche», a déclaré l'ancien no 1 mondial sur Instagram, mardi.

Au cours de cette opération de resurfaçage, qui consiste à ne remplacer que les deux surfaces articulaires de la hanche en sacrifiant le mois d'os possible, Murray s'est vu poser aussi une plaque de métal.

S'il s'est finalement résolu à retourner dans un bloc opératoire après avoir longuement hésité, c'est davantage pour rendre plus facile sa vie au quotidien que pour éventuellement pouvoir rejouer au tennis à un haut niveau.

Le triple vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem, âgé de 31 ans, souffre de la hanche depuis un an et demi.

En janvier 2018, il s'était retiré des Internationaux d'Australie pour subir une première opération à la hanche et n'était revenu sur les terrains qu'en juin dernier, au tournoi du Queen's à Londres.

Il n'avait ensuite participé qu'à quatre autres tournois avant d'achever sa saison en septembre et de se concentrer sur sa remise en forme.

À Melbourne cette année, il avait annoncé en larmes, trois jours avant le début du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, qu'il comptait prendre sa retraite en 2019 tout en espérant pouvoir aller jusqu'à Wimbledon, son tournoi fétiche qu'il a remporté deux fois en 2013 et 2016.

Au 1er tour à Melbourne, il avait poussé jusqu'en cinquième manche l'Espagnol Roberto Bautista Agut, futur quart de finaliste.