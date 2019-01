Un entraîneur perd patience; Hockey Québec réagit

Il y a souvent des scènes que l'on ne voudrait pas voir à travers les amphithéâtres du Québec et il y en a une qui été filmée dimanche, à Sept-Îles.

Un entraîneur, au niveau novice, a perdu patience envers son fils lorsque ce dernier est rentré au banc.

Jean-Philippe Boudreau, l'entraîneur en question, s'est par la suite excusé sur Facebook puisque la vidéo est devenue virale.

«Bonsoir tout Facebook! Aujourd’hui pendant un match de hockey de mon garçon j’ai été filmé en train de lui crié dessus! Je crois que pas mal tout le monde a vue cette vidéo! Je ne suis pas très fier de mon agissement! Ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas comme cela dans la vie! Oui j’y est été fort! Oui mon garçon ne méritait pas cela! Je suis sincèrement désolé! Je suis désolé envers mon garçons et envers mon équipe qui m’ont vue agir de cette facon! Je ne me donne aucune excuse car je sais que plusieur ne me croirons pas sincère! Je sais déjà que beaucoup de personne présentement me perçoivent comme un coach qui n’a pas sa place et je vous comprend! Merci à mes parents qui me font confiance!», a-t-il écrit.

Le président de Hockey Québec, Paul Ménard, a mentionné lundi matin lors de l'émission Salut Bonjour que Boudreau «va être retiré de l'équipe, le temps de faire le point sur cet incident».

Voyez la vidéo de l'incident et les commentaires de Paul Ménard dans la vidéo ci-dessus.