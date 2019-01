Mathieu Germain lance un message à Steve Claggett

Nous avons eu droit à tout un combat entre le Québécois Mathieu Germain et l'Albertain Steve Claggett le week-end dernier au Casino de Montréal.

Germain croyait «en avoir fait assez pour l'emporter», mais les juges en ont décidé autrement alors que le combat a été déclaré «nul».

Ainsi, les deux boxeurs s'affronteront de nouveau dans un avenir rapproché et on doit s'attendre, encore une fois, à tout un spectacle.

Germain a d'ailleurs lancé un message à Claggett lors de son passage à l'émission Les Partants lundi matin.

«Salut Steve, je sais que tu ne comprends pas le français, mais je ne vais pas me forcer pour toi et je vais continuer de te parler en français, a dit Germain en regardant la caméra.

«Je veux me battre à nouveau contre toi, donc svp, viens à Montréal. On va faire en sorte que le combat ait lieu et je vais te sacrer une volée!»

Voyez l'entrevue complète de Mathieu Germain dans la vidéo ci-dessus.