Les Oilers n’ont plus le droit à l’erreur

Le ménage du printemps est arrivé plus tôt que prévu chez les dirigeants des Oilers d’Edmonton et le président et chef de la direction de la formation albertaine, Bob Nicholson, n’a pas l’intention de se presser pour trouver un nouveau directeur général.

Dans les dernières semaines, le DG Peter Chiarelli et l’entraîneur-chef Todd McLellan ont perdu leurs emplois respectifs. Le premier a été temporairement remplacé par Keith Gretzky, alors que le second a vu Ken Hitchcock prendre sa place.

D’entrée de jeu, Nicholson est conscient qu’il n’a plus de place à l’erreur, considérant qu’il est responsable des embauches des deux nouveaux chômeurs et qu’il a la chance d’avoir le meilleur joueur de hockey dans ses rangs, soit Connor McDavid.

«Il n’y a pas de question à se poser, a dit le grand manitou des Oilers au quotidien "Edmonton Sun". C’était ma décision d’embaucher Peter Chiarelli et Todd McLellan, tandis que j’ai eu la chance d’obtenir Connor.»

Chiarelli avait été embauché quelques jours seulement après la sélection de McDavid à l’encan de 2015, lui qui venait d’être mis à la porte par les Bruins de Boston. La décision de l’embaucher à la tête des Oilers avait été prise extrêmement rapidement, selon les dires de Nicholson. Une erreur qu’il ne veut pas faire à nouveau.

«Ce sera une énorme embauche pour les Oilers, a-t-il révélé. J’aimerais avoir cette personne en place demain matin, mais cette fois je vais faire en sorte de regarder chaque détails et de parler avec le plus de gens possible. Je dois m’assurer que lorsque nous annoncerons l’embauche de cette nouvelle personne, ce soit la bonne pour un long moment. Il s’agit de ma priorité numéro un.»

En quête d’une place en séries

Malgré les déboires administratifs des Oilers, l’équipe d’Edmonton est à seulement trois points d’une place en séries au moment d’écrire ces lignes. Une réalité qui fait dire à Nicholson que le sort des Oilers à court terme est entre les mains de ses joueurs et de son personnel d’entraîneurs.

«Dans l’immédiat, notre situation appartient à nos joueurs et à nos entraîneurs. Nous allons essayer de nous assurer que tout le monde a les outils nécessaires et nous continuerons à évaluer à court terme afin d’adopter une approche à long terme.»

Les Oilers ont raté les éliminatoires 11 fois lors des 12 dernières saisons du circuit Bettman. Il est donc audacieux de la part de Nicholson de faire ce pari, considérant que son propre emploi est probablement en jeu présentement.