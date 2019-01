Pekka Rinne chauffé par Juuse Saros

À 36 ans, Pekka Rinne peut possiblement compter sur les doigts d’une main le nombre de saisons qu’il reste à sa carrière. Il estime toutefois que les Predators de Nashville seront entre de bonnes mains avec Juuse Saros, qui excelle cette année dans son rôle de numéro 2.

Après avoir remporté un premier trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la ligue, au terme de la dernière saison, Rinne a accepté une prolongation de contrat de deux ans cet automne. S’il souhaite terminer sa carrière avec l’équipe qui l’a repêché, il reconnaît volontiers que Saros pourrait lui faire compétition à court terme.

«À 1000 pour cent, a lancé Rinne samedi, selon le site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). [Saros] est un jeune gardien impressionnant et c’est agréable de travailler avec lui. Il a montré tellement souvent qu’il peut voler des matchs, comme à Las Vegas», a-t-il expliqué, faisant référence à une performance de 47 arrêts de son second dans un gain de 2 à 1 contre les Golden Knights.

«Il a un avenir brillant devant lui. Je crois qu’il est prêt à jouer... jouer plus de matchs. Il est simplement un grand gardien.»

Saros montre une fiche de 12-6-1, une moyenne de buts alloués de 2,58 et un taux d’efficacité de ,914 cette saison, lui qui a réalisé deux jeux blancs.

Ekholm sous-estimé

Rinne ne veut pas cacher la réalité: les succès de l’équipe passent en partie par une excellente brigade défensive composée notamment de P.K. Subban, Ryan Ellis et Roman Josi. C’est toutefois Mattias Ekholm qui mène le groupe au chapitre offensif, lui qui a récolté six buts et 37 points en 51 parties cette saison.

«Pour moi, Ekholm est assurément [l'un des joueurs les plus sous-estimés de la LNH]. Il aurait pu être [au match des étoiles]. Il aurait dû. Il a été incroyable pour nous. Il est tellement fiable.»

«Quand il est dans la formation, on le tient pour acquis. Mais s’il n’est pas là, ça paraît. Il connaît une saison extraordinaire et je suis très heureux pour lui.»

Les Predators sont présentement deuxièmes dans la section Centrale de l’Association de l’Ouest en vertu d’une fiche de 30-18-4 bonne pour 64 points.