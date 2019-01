Classique hivernale de la LHJMQ : tout un «party» en vue!

La Classique hivernale 2019 de la LHJMQ, qui aura lieu à Saint-Tite les 8 et 9 février, promet d’être tout un événement pour les amateurs de hockey qui se rendront sur place.

«On a fini les préparatifs (...) je vous dirais que la glace est parfaite, on a très, très hâte. On prépare de belles surprises pour nos partisans et ceux qui aiment le hockey», a indiqué le président des Cataractes, Roger Lavergne, en entrevue à TVA Sports dimanche.

Pour l’occasion, les Cataractes affronteront l’Océanic vendredi soir, et les Remparts samedi en après-midi.

Voyez l’entrevue avec M. Lavergne en vidéo principale, et les commentaires des membres des Cataractes dans celle-ci-dessous.