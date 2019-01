Stamkos et Kucherov, l'âme et le coeur

SAN JOSE – Ce n’est pas une surprise que le Lightning ait pu déléguer trois de ses représentants au week-end des étoiles. Avec ses 76 points, la troupe de Jon Cooper domine allègrement le classement général. Si Steven Stamkos se veut l’âme de cette équipe, Nikita Kucherov en est inévitablement le cœur.

C’est autour de cette véritable dynamo que s’actionne l’attaque du Lightning depuis quelques saisons. La dernière fois qu’il n’a pas terminé au sommet des pointeurs de son équipe, c’était en 2014-2015.

Accusant sept points de retard sur Steven Stamkos et Tyler Johnson, le Russe en était à sa deuxième campagne dans le circuit Bettman, sa première complète après avoir disputé 52 des 59 derniers matchs de l’équipe l’hiver précédent.

«C’est à partir de là qu’il a explosé », a lancé Stamkos, rencontré au cours de la fin de semaine. C’est le cas de le dire. Au cours des quatre dernières saisons, incluant l’actuelle, Kucherov a amassé 329 points. Ce sont 102 points de plus que les 227 de Stamkos, qui le suit au deuxième rang chez le Lightning, pour la même période. À l’échelle de la LNH, il n’y a que Patrick Kane, avec une récolte de 342 points, qui a été plus productif.

Il s’est amené à San Jose au sommet du classement des pointeurs de la LNH. Ses 78 points lui permettent de devancer Mikko Rantanen par quatre points.

Stamkos explique les succès de son coéquipier par son amour du hockey. Un niveau d’amour que lui-même est incapable d’atteindre envers son sport.

«Il pense constamment au hockey. La veille d’un match, il peut me texter pour me demander si j’ai vu la manœuvre de tel joueur ou le but de tel autre. Il aime tellement ce sport.»

«Il veut constamment s’améliorer, a-t-il poursuivi. Dans le vestiaire, il dribble toujours une balle ou une rondelle. Il passe son temps à se promener avec un bâton de hockey. Il veut être le meilleur. Il n’y a rien qu’il déteste plus que la défaite.»

Ce désir de vaincre fait que l’attaquant de 25 ans place des attentes très élevées envers lui-même.

«Il place la barre très haute. Il veut toujours être le meilleur. Il veut marquer le plus de buts, il veut récolter le plus de points, il veut gagner», énumère Stamkos.

Moins émotif

Par le passé, le niveau élevé de ses exigences l’amenait parfois à sortir de ses gonds lorsqu’une situation ne faisait pas son affaire. La sagesse des années étant ce qu’elle est, l’ancien joueur des Remparts et des Huskies s’est assagi.

«Il a pris de la maturité, il a vieilli depuis ses débuts dans la LNH. Je faisais la même chose lorsque je suis arrivé dans le circuit. Ça démontre à quel point il est compétitif. C’est en lui», a soutenu le capitaine du Lightning.

«Plus tôt dans sa carrière, c’était peut-être un peu trop, mais il a appris à se contrôler un peu plus», a-t-il pris soin d’ajouter.

Savoir canaliser ses émotions en énergie positive n’est jamais une mauvaise chose.