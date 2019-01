«Nous devons prouver aux gens qu’ils se trompent» - Connor McDavid

Même si les Oilers d’Edmonton connaissent une autre saison difficile, Connor McDavid est loin d’avoir lancé la serviette. Il est d’ailleurs impatient de reprendre le collier pour prouver la véritable valeur de l’équipe albertaine à tous ses détracteurs.

«Ce que j’ai le plus hâte de faire au retour de la pause du match des étoiles, c’est de prouver à tout le monde qu’ils ont tort, a lancé McDavid vendredi soir, lors d’une mêlée de presse à San Jose.

«Il y a un sentiment assez négatif à notre endroit dans les médias et autour de l’équipe en général. Nous devons prouver aux gens qu’ils se trompent. C’est à nous de décider comment nous allons finir la saison.»

Treizièmes dans l’Association de l’Ouest avec une fiche de 23-24-3, les Oilers connaissent une saison décevante. Le directeur général Peter Chiarelli en a fait les frais alors qu’il a été remercié par l’organisation mercredi dernier. C’est le président de l’équipe Bob Nicholson qui chapeautera dorénavant les opérations hockey. Pour sa part, Keith Gretzky, qui était l’adjoint de Chiarelli, se verra confier plus de responsabilités.

«Nous vivons des changements importants présentement, a reconnu McDavid. Malgré tout, nous ne sommes qu’à trois points d’une place en séries. On dirait que les gens oublient que nous sommes toujours dans la course.»

Qu’est-ce qui cloche?

Difficile de comprendre ce qui ne fonctionne pas à Edmonton, où les joueurs de talent abondent. En commençant par McDavid, qui a cumulé 73 points, dont 29 buts, en 49 matchs. Le capitaine des Oilers occupe d’ailleurs le troisième rang des meilleurs pointeurs de la ligue, à égalité avec l’attaquant des Flames de Calgary Johnny Gaudreau.

Son coéquipier Leon Draisaitl, également présent à San Jose pour le match des étoiles, est en voie de connaître la meilleure saison de sa carrière. Le joueur de centre de 23 ans a déjà amassé 61 points en 50 matchs. Il devrait aisément surpasser sa récolte de 77 points de la saison 2017-18, sa meilleure depuis ses débuts dans la LNH.

«Ce serait facile de penser qu’il y a des problèmes dans le vestiaire, mais ce n’est pas le cas du tout. Les gars aiment jouer ensemble, a précisé McDavid.

«Perdre, ce n’est pas le fun pour personne et on n’est pas différents. Nous voulons gagner, construire quelque chose de spécial et dont nous serons fiers, a-t-il poursuivi. Ça va vraiment sembler cliché, mais nous devons y croire. Nous devons croire que nous pouvons inverser la vapeur. Et ceux qui ne croient pas dans notre groupe ne sont pas obligés d’être là.»