Mont-Tremblant: Mikaël Kingsbury tout en confiance

Malgré une neige fine et constante à Mont-Tremblant, les athlètes ont participé vendredi à une première séance d’entraînement en prévision de l’épreuve de la Coupe du monde de ski acrobatique qui aura lieu samedi.

La compétition sera présentée sur les ondes de TVA Sports, dès 13h30.

Les bosseurs ont donc tous découvert le tracé puisque les entraînements prévus la veille avaient été annulés en raison de la pluie.

Du nombre, Mikaël Kingsbury s’est dit satisfait des sept descentes qu’il a effectuées sous le regard attentif de son groupe d’instructeurs.

«Les conditions de piste n’étaient pas idéales, a affirmé le meneur au classement cumulatif de la Coupe du monde et favori local. C’est nous qui avons tapé le circuit en début de journée, de sorte qu’on n’a pas réalisé tout ce qu’on souhaitait faire.»

«Mais peu importe, je suis confiant de performer à mon niveau, a-t-il poursuivi en entrevue au «Journal de Montréal». J’ai trouvé mes repères. Et non, la neige ne m’a pas gêné.»

Une seule tentative

Les skieurs auront droit à une dernière reconnaissance de la piste ce matin, le temps d’effectuer trois ou quatre descentes, avant de participer à l’étape des qualifications, où une seule tentative leur permettra d’accéder ou pas à la finale 1.

Les qualifications auront lieu vers 9 h 40 (femmes) et 11 h 30 (hommes), respectivement. Par la suite, les 16 meilleurs, hommes et femmes seront retenus pour la finale 1, à l’issue de laquelle les six plus méritants, de part et d’autre, auront leur laissez-passer pour la grande finale en après-midi.

Trois critères

L’épreuve regroupe 56 compétiteurs chez les hommes et 39 chez les femmes, issus de 15 nations.

Outre Kingsbury, la délégation canadienne compte 10 autres représentants du côté masculin, selon la liste officielle des engagés, et cinq chez les dames.

Les compétiteurs doivent dévaler une pente abrupte d’une longueur de 235 mètres à Mont-Tremblant. Le parcours, qui se boucle sous la barre des 30 secondes, du moins chez les plus rapides, comporte deux sauts et une cinquantaine de bosses.

Les sept juges décernent leurs notes pour la qualité technique des virages (60 %), les deux figures aériennes (20 %) et la vitesse (20 %).

Même si ce dernier critère joue un rôle dans l’attribution de la note, le skieur qui franchit le plus rapidement la ligne d’arrivée n’est pas nécessairement couronné vainqueur.

«Une Justine en forme, c’est dangereux»

Justine Dufour-Lapointe n’a pas caché sa fébrilité devant les journalistes à la veille de participer à l’étape de la Coupe du monde de ski acrobatique disputée à Mont-Tremblant samedi.

Et pour cause, elle est la championne en titre de la compétition tenue à pareille date l’an dernier.

«Une Justine en forme et qui sourit, c’est dangereux, s’est-elle exclamée en entrevue au Journal. C’est bon signe. Ça veut dire... tassez-vous de là.

J’arrive ici à Tremblant avec tellement de beaux souvenirs de l’année dernière, s’est rappelée la double médaillée olympique en bosses. Il n’y a pas plus fort que les souvenirs. C’est comme un film qui reste dans ta tête et qui finit toujours bien. C’est exactement ce que je ressens actuellement.»

L’appui de ses proches

Les bosseurs québécois n’ont pas la chance d’évoluer souvent devant leur public en Coupe du monde. En fait, ça n’arrive qu’une fois par année.

«Pour moi, ce n’est pas une pression supplémentaire, a-t-elle raconté. Je vois ça complètement différent. Je sais que les membres de ma famille et le monde que j’aime vont m’attendre au bas de la pente à bras ouverts, peu importe mon résultat.

Tu te sens invincible à penser de cette façon. Je vois ça comme des batteries qui viennent amplifier mon système et qui me donnent un boost d’adrénaline.»

Avant les mondiaux

En 2018, l’épreuve de Mont-Tremblant représentait la dernière étape avant les Jeux olympiques de Pyeongchang. Le contexte est différent cette année, mais il précède néanmoins une autre compétition prestigieuse, souligne Dufour-Lapointe.

«Il ne faut certes pas négliger les Championnats du monde, qui auront lieu le mois prochain à Deer Valley, dans l’État de l’Utah, a-t-elle dit. C’est notre deuxième rendez-vous le plus important après les Jeux olympiques.»

Chloé comblée

Tout aussi radieuse, sa sœur Chloé a avoué elle aussi avoir hâte de s’exprimer devant son public.

«Je me sens bien, a-t-elle affirmé. Je suis tellement comblée d’être ici à Tremblant. Ça me fait chaud au cœur de skier devant mes supporters.

C’est un bel arrêt dans l’année et c’est bien de venir ici avant de participer aux Championnats du monde.»

Comme plusieurs bosseurs, Chloé Dufour-Lapointe reconnaît que le tracé de Mont-Tremblant n’est pas le plus difficile sur le circuit de la Coupe du monde, mais il ne faut certes pas tomber dans le piège et tenir tout pour acquis.

«On peut dire qu’il est facile, avance-t-elle, mais il est très technique. Tu ne dois surtout pas perdre ton rythme entre les deux sauts.»

Après la neige de vendredi, c’est le froid cette fois qui les attend samedi.

«De skier sous de telles températures, ce n’est pas évident, a-t-elle dit. Tu dois te garder au chaud plus longtemps. Comptez sur moi, je vais m’habiller en conséquence.»